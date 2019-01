Calderone : "Per consulenti del lavoro 40 anni guardando al futuro" : Quel lavoro sul quale si costruisce la fortuna e l'economia dei territori". Oggi i consulenti del lavoro, ha sottolineato Calderone, "non sono più quelli del 1979 o perlomeno non sono più solo quello"...

