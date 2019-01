Calcio in tv | sabato di Coppa Italia

Calcio - domani sabato derby tra Cannara Bastia : Cannara " Una giornata di festa per tutto il Calcio regionale. sabato 12 gennaio alle 14.30 allo stadio Spoletini di Cannara si disputerà il derby della 21° giornata di serie D, girone E, che vedrà ...

Il desolante fallimento del Boxing Day all'italiana : un morto - razzismo e polemiche. Ma il Calcio non si ferma : sabato di nuovo in campo : Due turni di squalifica per Koulibaly preso di mira dai cori razzisti di San Siro, due giornate a porte chiuse per l'Inter e un ulteriore match con il secondo anello verde senza spettatori, un ultrà del Varese morto negli scontri del pre-partita, e la consueta quanto stucchevole scia di polemiche. È il lascito della prima giornata di campionato nel Boxing Day, tradizione ultracentenaria tutta inglese di far disputare i match della ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Calcio : Calderoli - fatti San Siro gravità inaudita - sabato niente partite : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - "Un morto, quattro accoltellati, altri feriti e viste le immagini degli scontri poteva andare anche peggio. Quanto accaduto ieri a Milano, ma anche quanto accaduto dentro lo stadio di San Siro con gli inaccettabili cori e fischi contro Koulibaly, è di una gravità inaudi

Calcio - Gravina : "Sabato serie A gioca" : Così si è pronunciato, ai microfoni di Sky Sport, il presidente della FederCalcio, Gabriele Gravina.

Calcio - Gravina : "Sabato serie A gioca" : 15.32 Il Calcio ha deciso di non fermarsi dopo la morte di un tifoso interista in occasione di Inter-Napoli e gli ululati razzisti durante la partita. "Sabato in serie A si gioca, ho parlato un po' con tutti per sentire il clima intorno a ciò che è successo ieri e all'unanimità, dai sottosegretari Giorgetti e Valente, alla Lega di serie A e al presidente del Coni, abbiamo deciso di andare avanti". Così si è pronunciato, ai microfoni di Sky ...

Calcio femminile - Italia verso i Mondiali. Milena Bertolini : “Sabato il sorteggio - la Nazionale ha fatto un salto in avanti” : Sabato 8 dicembre si svolgerà il sorteggio dei Mondiali 2019 di Calcio femminile, l’Italia parteciperà alla rassegna iridata dopo vent’anni dall’ultima volta. Il CT Milena Bertolini ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa a Tuttosport: “Un anno fa nemmeno mi passava per la testa il sorteggio, lo dico onestamente. Ci speravo, come tutte noi. Ma era ancora qualcosa di lontano. Adesso sto ...

Orari Serie A Calcio - il calendario degli anticipi di sabato 24 novembre : come vederli in tv su Sky e DAZN : Dopo la pausa per la Nazionale riprende il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Si apre oggi, sabato 24 novembre, la tredicesima giornata con ben tre anticipi in programma. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Udinese e Roma in un incontro che vedrà la prima di Davide Nicola sulla panchina dei friulani. Alle ore 18.00 sarà la volta della capolista Juventus che attende in casa la Spal per allungare in attesa delle inseguitrici. Nella sfida ...

Un super sabato di grande Calcio su DAZN : Saranno oltre 50 gli eventi che gli appassionati potranno seguire, in diretta e on demand, sulla piattaforma di streaming, tra calcio nazionale e internazionale, rugby, sport americani e da combattimento e darts. calcio, spiccano Inter-Frosinone, Atlético Madrid-Barcellona e River Plate-Boca Juniors La 13esima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato sera, alle ...