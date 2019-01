Bussana Vecchia | il tribunale dà ragione agli artisti che hanno ripopolato il borgo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) “Non sussistono i presupposti fondanti la richiesta di indennità”. Arriva inaspettato e lapidario il giudizio delCivile di Imperia che accoglie il primo delle decine di ricorsi presentati dabitanti dicontro la direzione ligure dell’Agenzia del Demanio che lo scorso anno – dopo mezzo secolo di letargo – aveva preteso da loro, tramite cartelle esattoriali, indennità risarcitorie che andavano dai 15 ai 100mila euro per gli ultimi dieci anni di “occupazione abusiva”.Per comprendere l’inconsueta vicenda dibisogna partire dal terremoto del 23 febbraio 1887. All’alba di quel giorno, il sisma più disastroso mai avvenuto in Liguria provocò danni estesi in tutta la provincia di Imperia, dove si piansero 644 vittime. Come da antica tradizione italica, sebbene solo una piccola parte dell’anticoavesse riportato danni ingenti, ...