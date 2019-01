Buon Compleanno Marco Pantani Il commosso ricordo di Enzo Vicennati in un’intervista

sportfair

: Our defensive leader, our Captain: Happy 24th, Alessio Romagnoli! ???? Send in your birthday wishes for the skipper!… - acmilan : Our defensive leader, our Captain: Happy 24th, Alessio Romagnoli! ???? Send in your birthday wishes for the skipper!… - Inter : Buon compleanno @borjavalero20! ?????? Inviategli i vostri messaggi di auguri ?? #FCIM - Vivo_Azzurro : #Azzurri ???? ?? Buon compleanno ad Alessio #Romangoli e Salvatore #Sirigu! L'articolo ???? -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Oggiavrebbe compiuto 48 anni, ildel Pirata diai microfoni di SportFair: “Questo suo cadere, rialzarsi e vincere è quello che un po’ ha fregato tutti, perché eravamo convinti che si sarebbe rialzato e avrebbe rivinto, invece, l’ultima volta, non ce l’ha fatta” Incontroin un bar di Palermo, capo redattore di Bicisport. Ci sediamo e ordiniamo un caffè ed una cioccolata e, dopo qualche minuto, iniziamo subito l’intervista. Tra i colori caldi di quel posto e la musica di sottofondo, si stava creando un’atmosfera magica, qualcosa di veramente particolare, stavo assistendo alla “ri-nascita” di un Campione del ciclismo, ma non uno qualsiasi,Sono giovane, non ho mai visto il Pirata correre, non ho mai provato l’emozione di cui tutti mi parlano, quando si levava la bandana e ...