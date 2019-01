Buche a Roma | primo risarcimento danni |Dal Campidoglio 760 euro a un automobilista

Roma : forò ruota a causa Buche - risarcito : ANSA, - Roma, 12 GEN - Primo risarcimento a Roma per i danni provocati dalle buche: un automobilista si è visto riconoscere un indennizzo di 760 euro per la foratura di un pneumatico a causa del ...

Roma non potrà usare sempre l'esercito per tappare le Buche : "Fa parte delle visioni della difesa anche quella di concorrere insieme con le altre componenti dello Stato alla soluzione di alcuni problemi ma quando ci siano condizioni di straordinaria necessità ed emergenza". A "Settegiorni" su Rai Parlamento il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, parla di semplificazioni giornalistiche per la vicenda del Genio militare da impiegare per riparare le buche di Roma. ...

Roma - niente appalti per le strade Buche tappate solo dai vigili urbani : All'inizio della settimana un lato di piazza Venezia è rimasto transennato per ore a causa del ghiaccio che rendeva pericoloso il passaggio dei pedoni sul marciapiede davanti all'Altare della Patria. ...

Buche a Roma - il Campidoglio si affida al MIT per risolvere l'emergenza : Potrebbe sembrare una decisione di poco conto, ma per i 'malpensanti' questa scelta appare come la volontà del Governo di non affidare la risoluzione dell' emergenza Buche alla giunta guidata da ...

Scintille Raggi-Salvini : 'A Roma più polizia' - 'Pensi alle Buche' : Sono Scintille tra il Movimento 5 Stelle di Roma e Matteo Salvini. Questa volta, il detonatore è l'agguato davanti ad un asilo della Capitale, nel quartiere periferico della Magliana. La sindaca ...

Roma - Salvini a muso duro contro la Raggi : “Faccia il suo mestiere. Copra le Buche e pulisca le strade” : Attacco via Facebook del ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini al sindaco di Roma ed esponente M5s Virginia Raggi. “Caro sindaco Raggi: il ministro dell’Interno lavora per i cittadini di Roma e di tutte le città d’Italia; ma ognuno faccia il suo mestiere e i sindaci si preoccupino di coprire le buche nelle strade, perché non si possono fare i rally in motorino in giro per Roma; di avere autobus puntuali; di togliere ...

Alla fine Roma dovrà pagare l’Esercito per riparare le Buche : L’esercito riparerà le buche di Roma, ma Roma dovrà pagare l’esercito per aver riparato le buche: ha l’aria di essere un compromesso tra le varie anime del governo e dello stesso M5S il punto finale raggiunto nel dibattito sulla risistemazione del manto stradale della Capitale, che al momento non potrebbe essere più malconcio. Si tratta di una soluzione che permette di tenere insieme le esigenze di quanti ...

Roma : strade nuove o Buche antiche? Questo è il dilemma : Il Campidoglio mette on line, sul sito del comune, la mappa dei cantieri sulle strade di Roma . Sono presenti, ad oggi, 169 segnalazioni di lavori: 122 risultano terminati, 9 in corso, 11 in gara e 27 ...

Roma. Metro e Buche : 205 milioni dai grillini alla giunta Raggi : I grillini in soccorso della loro sindaca. La manovra porta in dote 145 milioni in tre anni per il potenziamento

Roma : 145 mln per metro - 75 per Buche : ANSA, - Roma, 23 DIC - Arrivano 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana di Roma e 60 milioni in due anni , con altri 5 per l'acquisto di mezzi ...

Manovra - in maxiemendamento fondi per metropolitana e Buche Roma : Nel maxiemendamento alla Manovra spuntano anche fondi per Roma: 145 milioni in tre anni per il potenziamento e la manutenzione delle linee della metropolitana e 60 milioni in due anni per il ...

Manovra - nel maxiemendamento 40 milioni per le Buche di Roma : arriverà l'Esercito : Lo annuncia all'Adnkronos il sottosegretario all'Economia Laura Castelli. 'Prevediamo -afferma- l'estensione per il 2019 del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria per i dipendenti ...