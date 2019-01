Brexit | pioggia di milioni su deputati Uk | con addio all’Ue c’è l’indennità transitoria

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) A meno di tre mesi dal giorno zero della, il 29 marzo, il Regno Unito non sa ancora se e quanto sarà economicamente sanguinosa la sua uscita dall’Unione europea. Chi però, almeno inizialmente, dallaguadagneràdi euro sono i 73 eurobritannici pronti a salutare Bruxelles. Secondo quanto riporta Politico, nel documento di 22 pagine in loro possesso dal titolo “Fine mandato dei membri del Parlamento britannici” sarebbero indicate tutte le indennità che spettano ai politici d’oltremanica e che, in alcuni casi, si aggiungono a quelle già previste dallo Statuto dei parlamentari. Decine di migliaia di euro al mese che, moltiplicate per tutti iuscenti, porterà nelle loro taschedi euro.Le cifre più consistenti sono rappresentate dal, prevista anche nello Statuto, ossia una sorta di stipendio mensile che dovrebbe servire ...