Brexit | da Commissione europea assist alla May ma avanza ipotesi rinvio uscita dall’Ue

(Di sabato 12 gennaio 2019) In attesa dell'ora fatidica che per il Regno Unito cadra' martedi' alle ore 19 (le 20 in Italia) quando a Westminster il parlamento votera' sul testo dell'accordo negoziato da Theresa May con Bruxelles - e secondo un'analisi della Bbc la May perdera' con uno scarto di ben 228 voti - si intensifica il pressing diplomatico di Londra su Bruxelles. Forse proprio in virtu' di questo pressing, il presidente dellaJean-Claude Juncker ha dichiarato che occorre fare qualsiasi sforzo per impedire che si arrivi a unasenza accordo ma che per tutte le rassicurazioni che si possono dare, questo non equivale a rinegoziare i termini dell'intesa.irpLe due capitali sono in contatto, ha spiegato un portavoce di Juncker, per capire quali rassicurazioni possano servire, soprattutto in relazionequestione spinosa del confine fra le due Irlande. Le carte, quali che ...