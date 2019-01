Brad Pitt | parla la madre | Angelina Jolie è una manipolatrice

La mamma di Brad Pitt contro Angelina Jolie : 'Ha rovinato la vita di mio figlio' : A tre anni dal divorzio la coppia più invidiata di Hollywood, Brad Pitt ed Angelina Jolie continuano a far notizia. I due recentemente hanno trovato un accordo per la custodia dei sei figli, di cui tre sono stati adottati mentre gli altri tre sono biologici. Nonostante sia stato raggiunto un accordo in tribunale, gli animi in famiglia non si sono affatto placati e in particolar modo c’è una persona molto arrabbiata con Angelina Jolie: si tratta ...

“Chiamatemi John”. Shiloh Pitt - ecco com’è diventata la figlia di Angelina e Brad : Angelina Jolie e Brad Pitt si sono separati nel settembre 2016, in quella che è stata una delle più deludenti e sorprendenti rotture del mondo di Hollywood. I due hannoi sei figli adottivi e naturali: Maddox di diciassette anni, Pax di quattordici, Zahara di tredici, Shiloh di dodici e i gemelli Vivienne e Knox di dieci. Perfetto mix tra mamma e papà, viso d’angelo, bocca carnosa e capelli cortissimi da maschietto, Shiloh maschietto ci si sente ...

Gwyneth Paltrow spiega perchè Brad Pitt assomiglia alle sue fidanzate : "È a noi che piace assomigliare a lui, diciamocelo". Su Instagram, l'attrice Gwyneth Paltrow è tornata a parlare del suo ex fidanzato Brad Pitt, con toni scherzosi. La Paltrow non ha mai mostrato alcun rancore nei confronti dell'ex fidanzato. "E anche un'ottima sorella, figlia e madre, ma sono una compagna molto vulnerabile e ho buttato all'aria i momenti più romantici della mia vita", ha detto in una vecchia ...

Brad Pitt - tregua con Angelina Jolie per i suoi 55 anni/ 'Dopo il divorzio non bevo più' : flirt con Neri Oxman : Brad Pitt, 'guerra fredda' con Angelina Jolie per i suoi 55 anni: 'Dopo il divorzio non bevo più', nuovo flirt in vista per l'attore?

Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra dopo il divorzio : l’ultimo gesto di lui spiazza : Angelina Jolie e Brad Pitt, rapporti ancora tesi dopo il divorzio? L’attore ringrazia (inaspettatamente) la sua ex e spiazza i fan Che i rapporti tra Angelina Jolie e Brad Pitt si siano sempre più incrinati dopo il divorzio non è un segreto. Ad oggi, però, tra i due quello intenzionato a vedere il bicchiere mezzo […] L'articolo Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra dopo il divorzio: l’ultimo gesto di lui spiazza proviene da ...

Brad Pitt compie 55 anni : la tregua armata con Angelina e la carriera a una svolta - : Brad Pitt è stato nominato Uomo più sexy del mondo da People per due volte e sembra che invecchiando il suo fascino non faccia che aumentare. Anche quando, per esigenze di copione, sfoggia look ...