Botte e insulti a bimbi autistici | 4 arresti

Bari - Botte e insulti ai bambini autistici nel centro di riabilitazione : arrestate 4 educatrici : Oltre cento episodi di minacce, insulti e violenze fisiche verso nove minorenni, tra i 7 e i 15 anni, tutti affetti da forme di autismo gravi e quindi non in grado di comunicare direttamente i maltrattamenti

Botte e insulti ai bambini in un asilo ai Castelli romani : le immagini delle telecamere di sorveglianza : Botte e insulti ai bambini di un asilo ai Castelli romani . Arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica. I piccoli sottoposti a violenze fisiche e psicologiche, accertate dai carabinieri con ...

Scafati - insulti e Botte per le elezioni al Centro Anziani : si va a processo : Approfondimenti Rissa in discoteca, 36enne ferito con un bicchiere 7 gennaio 2019 Finisce davanti ad un giudice l'ultima votazione per eleggere l'organigramma del Centro Anziani della Villa Comunale ...