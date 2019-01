Bob a 4 – La Coppa Europa torna in Italia | trionfo sensazionale di Patrick Baumgartner

Bob - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Francesco Friedrich sa solo vincere. Suo il successo nel 2 e il titolo europeo : Un alieno, davvero ingiocabile per tutti gli altri. Francesco Friedrich sa solo vincere: è davvero imbattibile, e lo dimostra anche in quel di Koenigsse, dove è andata in scena la quarta tappa di Coppa del Mondo per il bob a 2, valida anche per i Campionati Europei. Il teutonico padrone di casa si conferma il re della disciplina e continua la sua striscia di vittorie: fino ad ora tre su tre. Ennesimo successo, dunque, ennesima medaglia in un ...

Bob a 2 femminile - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : Mariama Jamanka domina la scena e vince anche l’oro europeo : La tedesca Mariama Jamanka è profeta in patria e si aggiudica anche la tappa di Koenigssee valevole per la Coppa del Mondo 2019 di bob femminile e, per l’occasione, anche per il campionato europeo. L’oro olimpico di PyenongChang 2018 ha dominato la scena, piazzando i migliori tempi di entrambe le manche (50.85 e 50.85) per un 1:41.70 totale che le permette di centrare il terzo successo stagionale su quattro gare e, di conseguenza, ...

Bob - Coppa Europa 2019 : Patrick Baumgartner vince ancora e si aggiudica la classifica generale! : Una settimana davvero da ricordare. Patrick Baumgartner con due vittorie nel giro di pochi giorni in quel di Igls ribalta la situazione e si va a prendere la Coppa Europa di bob. Il pilota azzurro è di nuovo in trionfo nel 4: nell’ultima gara assieme ai compagni Mattia Variola, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti riesce a battere l’equipaggio russo guidato da Gaitiukevich di 22 centesimi e di 25 centesimi quello del tedesco Oelsner. Il ...

Bob 4 - Patrick Baumgartner trionfa in Coppa Europa a Igls! : Un fulmine a ciel sereno nel mondo del bob italiano. A rendersi protagonisti di questo è stato l’equipaggio del quattro maschile in Coppa Europa guidato da Patrick Baumgartner, che con Simone Fontana, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, ha centrato il bersaglio grosso ad Igls (Austria) chiudendo la propria prova in 51″35, con sette centesimi di vantaggio sul russo Gaitiukevich e sul tedesco Jannusch. Una vittoria frutto delle qualità di ...

Bob a 4 – Coppa Europa : splendido trionfo azzurro ad Igls - battuta la Russia per soli 7 centesimi : trionfo da sballo di Baumgartner: in Coppa Europa vince nel quattro maschile di Igls con Fontana, Verginer e Bilotti Un trionfo. In tutti i sensi. Nell’anno zero del bob italiano siamo già al trionfo numero uno. Dopo appena due mesi di gare. A centrarlo è l’equipaggio del quattro maschile in Coppa Europa guidato da Patrick Baumgartner, un ragazzo che sembra un veterano perché ha esordito nel 2012 in questa manifestazione, ...

Bob - tutti i risultati della tappa di Coppa Europa andata in scena oggi ad Igls : Coppa Europa, giornata di esordi a Igls: prima volta per Micol Cattaneo, Giulia Chenet e Giacomo Proserpio Giornata interlocutoria e con qualche esperimento a Igls per il bob azzurro in Coppa Europa. Nel due femminile per la prima volta Tania Vicenzino e Giada Andreutti gareggiavano separate, con entrambe a fare da pilota in coppia rispettivamente con altre due ragazze arrivate dall’atletica, Micol Cattaneo e Giulia Chenet. I due ...

Bob - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : in casa la Germania vuol fare la voce grossa. C’è in palio l’Europeo : Quarta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob: il massimo circuito internazionale resta in Germania, per il terzo week-end consecutivo (inframezzato però dalle festività natalizie), si sposta da Altenberg a Koenigssee. Sullo storico catino teutonico tra sabato e domenica verranno assegnati anche i titoli europei. Pubblico di casa che darà sicuramente la spinta ai propri beniamini. Al maschile soprattutto ci si aspetta un dominio ...

Bob - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : in casa la Germania vuol fare la voce grossa. C’è in palio l’Europeo : Quarta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob: il massimo circuito internazionale resta in Germania, per il terzo week-end consecutivo (inframezzato però dalle festività natalizie), ci si sposta da Altenberg a Koenigssee. Sullo storico catino teutonico tra sabato e domenica verranno assegnati anche i titoli europei. Pubblico di casa che darà sicuramente la spinta ai propri beniamini. Al maschile soprattutto ci si aspetta un dominio ...

Bob a 4 - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Francesco Friedrich clamoroso - ennesima vittoria. Battuto ancora Kibermanis : Cinque vittorie in sei gare, due su tre nel bob a 4: Francesco Friedrich in questo inizio di stagione è davvero mostruoso in Coppa del Mondo. Il teutonico, nativo di Pirna, non sta lasciando spazio a nessuno degli avversari. Oggi è arrivata la doppietta nel week-end: dopo il trionfo di ieri nel 2 arriva anche quello nel 4 sul catino di casa di Altenberg. Ventunesimo successo in carriera per il 28enne, il quarto nella specialità. Miglior tempo ...

Bob - Coppa Europa 2019 : Patrick Baumgartner nuovamente sul podio nel 4 - vince Hafer : Secondo podio consecutivo per l’Italia nella Coppa Europa di bob: gara-2 per quanto riguarda il 4 in quel di Winterberg (Germania) e ancora una volta la piazza d’onore per Patrick Baumgartner che sembra essere veramente a suo agio nella specialità in questa stagione. L’azzurro, assieme a Alexi Atchori Essoh che ha sostituito Lorenzo Bilotti, con Simone Fontana e Alex Verginer è stato battuto nuovamente dal teutonico Christoph ...

Bob a 4 - l’Italia chiude al secondo posto la tappa di Winterberg : possibile l’assalto alla Coppa Europa : Baumgartner ci prende gusto insieme a Fontana, Verginer e Atchori Essoh: l’Italia è ancora seconda nel bob a 4 a Winterberg. E a soli otto punti dalla vetta andrà all’assalto della Coppa Europa Patrick Baumgartner e i suoi compagni ci prendono gusto: il bob a 4 italiano è ancora secondo in Coppa Europa. Nella seconda gara consecutiva disputata a Winterberg, in Germania, l’equipaggio azzurro ha ripetuto il grandissimo ...

Bob a 4 - Coppa Europa Winterberg 2019 : secondo posto per l’equipaggio di Patrick Baumgartner a 33 centesimi dall’equipaggio tedesco pilotato da Hafer : Soddisfazioni per l’Italia nella Coppa Europa di bob a 4 2018-2019: in Germania, a Winterberg, l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner conquista il secondo posto nel quarto appuntamento stagionale del circuito continentale. Assieme a lui sono scesi in pista Simone Fontana, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti. Gli azzurri sono arrivati a 33 centesimi dall’equipaggio tedesco pilotato da Christoph Hafer, che ha chiuso la prova con ...

Bob a 2 - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Francesco Friedrich fa tre su tre - battuto Kripps : Tre su tre per Francesco Friedrich: da Sigulda ad Altenberg, è il teutonico nativo di Pirna il dominatore della Coppa del Mondo di bob a 2, al momento appare davvero imbattibile. Con il massimo circuito internazionale che è tornato in terra teutonica non sono cambiati gli scenari con il campione olimpico che, con una seconda run d’autore, è andato a prendersi il terzo successo in stagione, il ventunesimo in carriera (diciassettesimo nella ...

Bob donne - Coppa del Mondo Altenberg 2019 : Mariama Jamanka rimonta e vince ancora! Sul podio de Bruin e Meyers-Taylor : Prosegue il dominio di Mariama Jamanka in questo primo scorcio di Coppa del Mondo di bob 2019. La bobbista tedesca ha vinto anche sulla pista di casa di Altenberg, grazie ad una bella rimonta nella seconda manche, che l’ha portata dalla terza posizione fino al secondo successo stagionale dopo l’esordio vittorioso di Sigulda (al quale va aggiunto la piazza d’onore conquistata a Winterberg). Mariama Jamanka ha disputato una ...