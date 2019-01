Bimbi autistici maltrattati | 4 arresti

Bari - Bimbi autistici maltrattati : arrestate 4 educatrici a Noicattaro - : I carabinieri hanno arrestato e messo ai domiciliari 4 dipendenti di un centro di riabilitazione privato di Noicattaro per ragazzi autistici e affetti da altre disabilità. Sono accusate di ...

Bimbi autistici maltrattati : arrestate 4 educatrici in Puglia : I carabinieri della Compagnia di Triggiano (Bari, Puglia) hanno tratto in arresto 4 educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici e affetti da altre disabilità: l’accusa è di maltrattamenti nei confronti dei minori loro affidati. Le quattro donne sono dipendenti del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro, centro privato convenzionato con il Servizio sanitario ...