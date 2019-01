Bimbi autistici legati alle sedie con le bocche tappate | 4 arresti in un centro di

huffingtonpost

(Di sabato 12 gennaio 2019)con le braccia bloccate dietro la schiena e messi a tacere quando urlavano e piangevano con fazzoletti sulla bocca fino quasi a non poter respirare. Sono alcuni dei maltrattamenti documentati dai Carabinieri in undi riabilitazione per bambini affetti da autismo nell'ambito di una indagine della Procura di Bari che ha portato oggi all'arresto di 4 persone, tre educatrici e una insegnante di sostegno.In un mese di intercettazioni audio-video, da inizio novembre a inizio dicembre 2018, gli inquirenti hanno immortalato episodi di bambini spinti contro il muro o tra il muro e il banco, altri bambini con la testa pressata sul pavimento. Dimmagini si vede che insegnanti li bloccavano immobilizzandoli per poi legarli o tappargli la bocca. Le intercettazioni audio nei bagni della struttura hanno documentato il suono di schiaffi sulla pelle nuda e i pianti dei ...