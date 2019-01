Bimbi autistici e disabili maltrattati | arrestate quattro educatrici Cento episodi

Bari - maltrattamenti su Bimbi autistici e disabili : arrestate quattro educatrici : Un'altra triste vicenda di maltrattamenti in un istituto per minori arriva dalla provincia di Bari, già colpita da episodi simili negli scorsi mesi, quando gli inquirenti sgominarono altre violenze in una scuola materna di Capurso, sempre nel barese. Questa volta gli episodi sono avvenuti in un centro di riabilitazione per bambini autistici e disabili. Le indagini, affidate ai Carabinieri della compagnia di Triggiano, hanno portato alla luce una ...

Bimbi autistici legati alle sedie con le bocche tappate : 4 arresti in un centro di riabilitazione a Bari : legati alle sedie con le braccia bloccate dietro la schiena e messi a tacere quando urlavano e piangevano con fazzoletti sulla bocca fino quasi a non poter respirare. Sono alcuni dei maltrattamenti documentati dai Carabinieri in un centro di riabilitazione per bambini affetti da autismo nell'ambito di una indagine della Procura di Bari che ha portato oggi all'arresto di 4 persone, tre educatrici e una insegnante di sostegno.In un mese di ...

