Biathlon – Vittozzi trionfa nell’inseguimento | le prime parole dell’azzurra dopo la

Biathlon - Inseguimento Oberhof 2019. Lisa Vittozzi : “Due vittorie non fanno una stagione - tranquilla in futuro” : Lisa Vittozzi ha vinto l’Inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurra ha confezionato un’impresa da fuoriclasse: dopo aver trionfato nella sprint di giovedì, la nostra portacolori ha giganteggiato ancora una volta in terra tedesca e ha conquistato una doppietta d’antologia. Due sigilli nel giro di 48 ore, numeri di un vero fenomeno che è esplosa definitivamente in Germania. La ...

Biathlon - Vittozzi trionfa nell’inseguimento a Oberhof : è la prima volta dell’Italia : Lisa Vittozzi si inchina. Taglia il traguardo di Oberhof e si inchina alla storia. Ci è voluto il talento frutto di una classe sopraffina mescolata alla derminazione di chi vuole divertare la più forte di tutte per scrivere la prima pagina con il nome di un italiano – senza distinzione di sesso – nelle gare inseguimento del Biathlon. Lisa Vittozzi ...

Biathlon - Cdm : bis di Lisa Vittozzi - storica vittoria nell'inseguimento a Oberhof : Oberhof - Lisa Vittozzi concede il bis e scrive la storia del Biathlon italiano. Dopo il successo di giovedì nella sprint, suo primo successo in coppa del mondo, la 23enne carabiniera forestale di Sappada ha vinto la 10 km inseguimento di Oberhof, in Germania, diventando la prima atleta azzurra, uomini compresi, a vincere in questo format. L'azzurra, ...

Biathlon - Lisa Vittozzi fa il bis in CdM : 14.04 Stratosferica Lisa Vittozzi a Oberhof, in Germania. Dopo aver vinto giovedì la sua prima gara nella CdM di Biathlon nella prova sprint, la 23enne di Pieve di Cadore si ripete aggiudicandosi anche la 10km a inseguimento staccando di 14"5 la slovacca Kuzmina e di 27"9 la francese Chevalier. L'altra azzurra Dorothea Wierer, quinta a 37"4, conserva il comando in CdM con 438 punti proprio davanti alla Vittozzi, ora seconda con 396davanti alla ...