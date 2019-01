Biathlon - Vittozzi trionfa nell'inseguimento a Oberhof : è la prima volta dell'Italia : Lisa Vittozzi si inchina. Taglia il traguardo di Oberhof e si inchina alla storia. Ci è voluto il talento frutto di una classe sopraffina mescolata alla derminazione di chi vuole divertare la più ...

Biathlon : Lisa Vittozzi vince anche 10km : ANSA, - ROMA, 12 GEN - Lisa Vittozzi concede il bis nella coppa del mondo di Biathlon, vincendo nell'inseguimento della 10 km. Sulle nevi di Oberhof, in

Biathlon : Lisa Vittozzi vince anche 10km : ANSA, - ROMA, 12 GEN - Lisa Vittozzi concede il bis nella coppa del mondo di Biathlon, vincendo nell'inseguimento della 10 km. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, l'azzurra, che si era già imposta l'altro ieri nella gara sprint, ha chiuso col tempo di 32'32"09, ...

Biathlon - coppa del Mondo : Vittozzi super fa il bis nell'Inseguimento : E a un certo punto della gara, al terzo poligono, c'è mancato poco che l'Italia del Biathlon non chiudesse la prova con una doppietta, con la leader di coppa del Mondo Dorothea Wierer, fatale per lei ...

Biathlon - Cdm : bis di Lisa Vittozzi - storica vittoria nell'inseguimento a Oberhof : Oberhof - Lisa Vittozzi concede il bis e scrive la storia del Biathlon italiano. Dopo il successo di giovedì nella sprint, suo primo successo in coppa del mondo, la 23enne carabiniera forestale di Sappada ha vinto la 10 km inseguimento di Oberhof, in Germania, diventando la prima atleta azzurra, uomini compresi, a vincere in questo format. L'azzurra, ...

Biathlon : Lisa Vittozzi vince anche 10km : ROMA, 12 GEN - Lisa Vittozzi concede il bis nella coppa del mondo di Biathlon, vincendo nell'inseguimento della 10 km. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, l'azzurra, che si era già imposta l'altro ieri nella gara sprint, ha chiuso col tempo di 32'32"09, ...

Biathlon : Lisa Vittozzi vince anche 10km : ANSA, - ROMA, 12 GEN - Lisa Vittozzi concede il bis nella coppa del mondo di Biathlon, vincendo nell'inseguimento della 10 km. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, l'azzurra, che si era già imposta l'altro ieri nella gara sprint, ha chiuso col tempo di 32'32"09, ...

Biathlon - Cdm : Lisa Vittozzi concede il bis - vittoria nell'inseguimento a Oberhof : Oberhof - Lisa Vittozzi concede il bis. Dopo il successo di giovedì nella sprint, suo primo successo in coppa del mondo, la 23enne carabiniera forestale di Sappada ha vinto la 10 km inseguimento di Oberhof, in Germania. L'azzurra ha chiuso col tempo di 32'32'09, alle sue spalle, in ritardo di 14'5, la slovacca ...

Biathlon - Lisa Vittozzi scrive la storia : trionfo anche nell’inseguimento! : Lisa Vittozzi ha vinto anche nell’inseguimento scrivendo un pezzo di storia del Biathlon italiano, quinta la Wierer Semplicemente immensa. Lisa Vittozzi scrive la storia del Biathlon italiano e dopo aver trionfato per la prima volta nella sua carriera a Oberhof, ottiene il secondo successo consecutivo aggiudicandosi anche l’inseguimento con un’altra prova sontuosa e diventa la prima atleta azzurra (maschi compresi) a ...

Biathlon - Lisa Vittozzi fa il bis in CdM : 14.04 Stratosferica Lisa Vittozzi a Oberhof, in Germania. Dopo aver vinto giovedì la sua prima gara nella CdM di Biathlon nella prova sprint, la 23enne di Pieve di Cadore si ripete aggiudicandosi anche la 10km a inseguimento staccando di 14"5 la slovacca Kuzmina e di 27"9 la francese Chevalier. L'altra azzurra Dorothea Wierer, quinta a 37"4, conserva il comando in CdM con 438 punti proprio davanti alla Vittozzi, ora seconda con 396davanti alla ...

Biathlon - bis di Lisa Vittozzi : conquista 10 km inseguimento a Oberhof. Quinta Wierer : Prima storica vittoria per l'Italia del Biathlon nell'inseguimento. Lisa Vittozzi, dopo il successo nello sprint dello scorso giovedì, ha conquistato la 10 chilometri a Oberhof. L'azzurra ha preceduto ...

Biathlon - bis di Lisa Vittozzi : Prima vittoria per Lisa Vittozzi in una inseguimento, la 10 km femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof, in Germania, l'azzurra, che si era già imposta nella sprint , ha chiuso col tempo di 32'32''09, alle sue spalle, in ritardo di 14''5, la slovacca Anastasija ...

Biathlon - LISA VITTOZZI IMPERIALE! Oberhof diventa colonia d’Italia : trionfo storico nell’inseguimento! 5a una magnifica Dorothea Wierer! : Se è un sogno, non svegliateci: LISA VITTOZZI realizza una doppietta leggendaria e, dopo la sprint, conquista anche l’inseguimento nella tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Oberhof (Germania). Dorothea Wierer giunge quinta dopo una rimonta da fantascienza e resta saldamente in vetta alla classifica generale proprio davanti alla più giovane compagna di Nazionale. Benvenuti nel meraviglioso mondo del Biathlon femminile azzurro. VITTOZZI ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer prima - Lisa Vittozzi seconda : è grande Italia! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...