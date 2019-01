Biathlon – Hofer terzo nella pursuit di Oberhof | primo podio stagionale per l’azzurro

Biathlon - Inseguimento Oberhof 2019. Lukas Hofer : “Il podio paga sempre - che clima in squadra!” : Lukas Hofer ha conquistato un bellissimo terzo posto nell’Inseguimento di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurro si è reso protagonista di una fantastica gara ed è così riuscito a salire sul podio per la prima volta in questa stagione: l’altoatesino ha lottato fin dall’inizio, ha rimontato, si è fatto valere sugli sci e al poligono, nel finale ha combattuto con Peiffer che lo ha beffato ...

Biathlon - Lucas Hofer splendido terzo nella inseguimento a Oberhof : nella classifica di Coppa del mondo, Boe ha riguadagnato terreno su Loginov salendo a quota 542. Hofer undicesimo a quota 267. Il podio di Oberhof: il nostro Hofer è a destra

Biathlon - SONTUOSO Lukas Hofer! 20/20 da antologia - è terzo nell’inseguimento di Oberhof! Vince Johannes Boe : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello. Così diceva Adriano De Zan nel giorno dell’impresa di Marco Pantani al Tour de France del 1998. Sì perché questo sabato di sport invernali non smette di regalarci soddisfazioni, specie nel Biathlon. Dopo il trionfo, la magica doppietta, di Lisa Vittozzi nella prova dell’inseguimento ad Oberhof (Germania), è stato il turno di Lukas Hofer regalare un sorriso al Bel Paese nella ...

LIVE Biathlon - Inseguimento maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : duello Johannes Boe-Alexander Loginov - Hofer ci prova : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prova dell’Inseguimento maschile, valida per la quarta tappa di Coppa del mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si prospetta una gara decisamente interessante. E’ il caso di dirlo: prima o poi dove succedere e ieri è arrivato il termine dell’egemonia nelle sprint del norvegese Johannes Boe. Dopo aver posto il proprio sigillo nei primi tre appuntamenti, in terra ...

Biathlon - decimo posto per Hofer nella sprint di Oberhof : primo trionfo per il russo Loginov : Hofer torna nella top ten: decimo nella sprint di Oberhof. Windisch cresce ed è 19esimo, primo trionfo in carriera di Loginov Lukas Hofer torna nella top ten. nella sprint di Oberhof l’azzurro si classifica al decimo posto e l’aspetto migliore è la netta crescita al poligono perché per la prima volta nella stagione chiude la gara con un solo errore al poligono: un elemento fondamentale per poter lottare con gli atleti migliori ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Aleksandr Loginov batte Johannes Boe nella sprint - Lukas Hofer decimo : Prima o poi doveva succedere e ad Oberhof (Germania) il dominio del norvegese Johannes Boe termina. nella sprint del quarto appuntamento della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon maschile, è stato il russo Aleksandr Loginov ad interrompere l’egemonia dello scandinavo. Una prova perfetta quella dell’atleta con il pettorale numero 17: velocissimo sugli sci stretti e preciso al poligono con lo zero ed una velocità di esecuzione ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : Fourcade pronto a sfidare Johannes Boe - Lukas Hofer outsider : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ancdrà in scena la solita sfida a cui siamo ormai abituati nelle ultime stagioni tra Boe e Fourcade o ci sarà qualche sorpresa?. Johannes Boe è il grande protagonista della Coppa del Mondo fino a questo momento. Sarà interessante vedere se avrà mantenuto la condizione di dicembre e come affronterà un ...

Biathlon – World Team Challenge Auf Schalke : prima vittoria italiana con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : “World Team Challenge Auf Schalke”, l’Italia trionfa per la prima volta con Dorothea Wierer e Lukas Hofer, battuti i tedeschi Preuss/Schempp in volata. Grande festa per Domracheva e Bjoerndalen Dorothea Wierer e Lukas Hofer incantano nel “World Team Challenge auf Schalke”, portando l’Italia per la prima volta al trionfo nella spettacolare esibizione che si tiene ogni anno all’interno dello ...

Biathlon - World Team Challenge : l’albo d’oro. La prima volta dell’Italia con Dorothea Wierer e Lukas Hofer : Il successo di Dorothea Wierer e Lukas Hofer a Gelsenkirchen, nello stadio dello Schalke 04, è il primo di una coppia italiana nel World Team Challenge di Biathlon, che annualmente si svolge in terra tedesca. L’Italia non era mai neanche andata sul podio, col miglior risultato conseguito da Hofer in coppia con Michela Ponza nel 2011 (quarto posto). Alla quarta partecipazione in coppia, i nostri due biatleti hanno aggiunto un altro alloro ...

Biathlon - World Team Challenge 2018 : HA VINTO l’Italia! Dorothea Wierer e Lukas Hofer alzano il Tricolore a Gelsenkirchen! : Un autentico trionfo dell’Italia nel World Team Challenge 2018 di Biathlon, kermesse tradizionale di fine anno a Gelsenkirchen (Germania) nello scenario magnifico dello stadio della compagine teutonica di calcio dello Schalke 04. 46.000 spettatori hanno accolto con grande sportività il successo di Dorothea Wierer e di Lukas Hofer che per la prima volta consentono al Bel Paese di salire sul podio più alto in questa gara, scrivendo una ...

LIVE Biathlon - World Team Challenge 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lukas Hofer vincono la mass start!!! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del World Team Challeng 2018 di Biathlon. Nell’ormai abituale kermesse di fine anno che si tiene dal 2002 nella splendida cornice dello stadio di Gelsenkirchen, la casa della squadra di calcio dello Schalke 04, in Germania, dieci coppie al via, un uomo e una donna, si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati ...

Biathlon - World Team Challenge 2018 : Dorothea Wierer e Lukas Hofer all’assalto del podio a Gelsenkirchen : Il 2018 ci sta per salutare ma il Biathlon ha ancora in serbo qualcosa di speciale. Si tratta del World Team Challenge, una gara entrata oramai nella tradizione di questo sport e che prenderà il via domani. Dieci coppie al via, un uomo e una donna, che si sfidano in un format particolare, con una mass start seguita da un inseguimento a staffetta che partirà con distacchi dimezzati rispetto alla gara precedente. La competizione si svolge nella ...