Bernini FI | ' Governo pericoloso | dire no alla Tav è togliere prospettiva al Paese'

Blastingnews

: Per la #Bernini e #Renzi la colpa è del nuovo governo. Ditegli che il nuovo Def è stato firmato a. Dicembre 2018 e… - francescocipe : Per la #Bernini e #Renzi la colpa è del nuovo governo. Ditegli che il nuovo Def è stato firmato a. Dicembre 2018 e… - francescocipe : @repubblica Per la. Bernini e Renzi la colpa è del nuovo governo. Ditegli che il nuovo Def è stato firmato a. Dicem… - SiPaMon : @fasis63 @Mov5Stelle Bene auguro un bel governo di destra con meloni brunetta gelmini bernini ecc. Pagate i privile… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) La capogruppo al Senato di Forza Italia, la professoressa e avvocato bolognese Anna Maria, è scesa quest'oggi in piazza, assieme ai suoi colleghi di partito, per manifestare il proprio sostegno a favore della realizzazione della Tav (Torino-Lione). Intervistata dalle agenzie nazionali, l'ex ministro delle Politiche europee ha enunciato le sue impressioni e valutazioni a proposito della realizzazione delle grandi opere, soffermandosi sulla loro importanza strategica per il miglioramento del nostroe della vita di tutti. La presidente dei senatori di Forza Italia ha inoltre espresso le sue opinioni sull'operato complessivo finora compiuto dmaggioranza governativatta dall'asse Movimento 5 Stelle-Lega.: 'La gente vuole unche cresca e non che decresca' Sulle sopraccitate questioni, la senatrice forzista ha dichiarato: "Qui non bisogna ragionare in ...