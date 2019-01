Beppe Grillo sponsorizza ddl M5s | ok coltivarsi 4 piante cannabis

Beppe Grillo : ok coltivarsi 4 piante di cannabis : Roma, 12 gen., askanews, - Beppe Grillo fa sua e rilancia dal suo blog l'iniziativa del senatore M5s Lello Ciampolillo che ha depositato due disegni di legge per permettere la coltivazione domestica ...

Beppe Grillo contestato a Napoli da un gruppo di ex 5 Stelle : Beppe Grillo propone un viaggio all'interno del suo mondo, raccontando la sua carriera e la politica, con i soliti rimproveri al mondo dell'informazione. Un déjà-vu che, probabilmente, ha cominciato ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco 'vaffa' : caos nel M5s : È stato siglato il " patto impossibile ". Quello sui vaccini , che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo , Matteo Renzi , l'immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e ...

Luigi Di Maio contro Beppe Grillo - il retroscena sul doppio pazzesco "vaffa" : caos nel M5s : È stato siglato il “patto impossibile”. Quello sui vaccini, che vede insieme uno strano quadrumvirato composto da Beppe Grillo, Matteo Renzi, l’immunologo Guido Silvestri simpatizzante 5 stelle e il virologo Roberto Burioni assiduo ospite della Leopolda. La base "no vax" del Movimento 5 Stelle, furi

Beppe Grillo contro la pseudoscienza? Ecco cosa diceva su vaccini - cancro e farmaci : Il comico durante i suoi spettacoli ha più volte sostenuto che l'Aids non esiste , che fosse una vera e propria bufala: Lui non dice che ci sono seri sospetti che l'Aids sia una bufala [si riferisce ...

Beppe Grillo - i vaccini - il terrapiattismo e Di Maio con “ok la scienza ma Burioni no!” : ecco la commedia all’italiana : Quanto ci mancano le commedie all’italiana tipiche del cinema nostrano della seconda metà del ‘900? Tanto, probabilmente, visto che al giorno d’oggi ci siamo abituati a trasformare tutto in commedia. E gli ingredienti per una commedia ci sono anche nella delicata e importante questione vaccini. “Non c’è stata nessuna svolta, io critico l’obbligatorietà dei vaccini, che è questione politica; non i vaccini in ...

La svolta pro vax di Beppe Grillo : La scienza, ed il suo mondo, hanno bisogno di sopravvivere, come qualunque altra cosa. Per questo condivido con voi il Patto Trasversale per la Scienza, perché il progresso della scienza deve essere ...

Vaccini - Beppe Grillo : nessuna svolta - io mai stato no vax : Roma, 11 gen., askanews, - 'Non c'è stata nessuna svolta, io critico l'obbligatorietà dei Vaccini, che è questione politica; non i Vaccini in sè, che quando sono sicuri ed efficaci rappresentano il frutto della scienza.' Lo afferma via twitter Beppe Grillo, rilanciando il post pubblicato sul suo blog in cui dà ...

Beppe Grillo : "Nessuna svolta. Io critico l'obbligatorietà - questione politica - non i vaccini" : La sua firma al Patto Trasversale per la Scienza, promosso da Roberto Burioni, ha suscitato le critiche dei no vax. Il giorno dopo il polverone Beppe Grillo torna sulla questione e su Twitter precisa: "Non c'è stata nessuna svolta, io critico l'obbligatorietà dei #vaccini, che è questione politica; non i vaccini in sé, che quando sono sicuri ed efficaci rappresentano il frutto della scienza.""Non c'è stata ...

Migranti - quando Beppe Grillo era il paladino dell'accoglienza : 'Il futuro non sarà migliore se ci difenderemo alzando steccati o prendendo impronte, ma se saremo capaci di integrazione e di condivisione. E' questo il vero progresso, non quello che ci fa diventare ...

Matteo Renzi si dice felice della firma di Beppe Grillo per il “Patto della Scienza” : Matteo Renzi si dice felice per la firma di Beppe Grillo al “Patto della scienza” Matteo Renzi su Facebook si dice «felice, da italiano», «se Grillo, i Cinque Stelle, la maggioranza abbandonano le posizioni antiscientifiche». E aggiunge: «Grazie dunque al professor Burioni per il suo servizio continuo alla causa della scienza e della dignita’ del nostro Paese- aggiunge-. E grazie a tutti i ricercatori, i medici, gli scienziati. Il ...

Bufera vaccini - i No-Vax massacrano Beppe Grillo : “Traditore…” : Più di 400 commenti in pochissime ore sul profilo social di Beppe Grillo a scatenare il putiferio i No Vax Sedotti e abbandonati. Sui social scatta la rivolta dei No-Vax contro il fondatore del M5s che ha firmato il Patto per la scienza, l’appello in cinque punti proposto dal virologo Roberto Burioni su Medicalfacts. Una reazione rabbiosa che inonda la pagina Facebook di Beppe Grillo e che in poco più di tre ore raccoglie quattrocento commenti. ...