Benedetta e Stefano di nuovo insieme nella notte | foto e video raccontano molto

Benedetta Mazza racconta ho trascorso le vacanze con Stefano Sala : Benedetta Mazza è stata ospite a “Pomeriggio 5”, e ha raccontato di aver trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia di Stefano Sala. In studio gli opinionisti rumoreggiano, paventando l’ipotesi di una relazione tra i due. Ma è la stessa Benedetta a chiarire la situazione. «Abbiamo trascorso qualche giorno in montagna insieme ha detto ma non eravamo soli. C’erano altri ragazzi della nostra agenzia». Ma quando l’opinionista ...

Benedetta Mazza svela a Pomeriggio 5 : “Stefano deve chiarirsi” : Pomeriggio 5: Benedetta Mazza chiarisce il rapporto con Stefano Sala Ospite per la prima volta a Pomeriggio 5 Benedetta Mazza ha svelato la verità sul suo rapporto con Stefano Sala dopo la fine della terza edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl, protagonista dello spazio dedicato al gossip all’interno del programma di Barbara D’Urso insieme ad Andrea Mainardi, Filippo Nardi, Lory Del Santo e Marco Cucolo, ha parlato del suo ...

Stefano Sala : spunta Belen Rodriguez tra Benedetta Mazza e Dasha? : Stefano Sala: dopo Dasha e Benedetta Mazza sbuca una foto con Belen Rodriguez Su Instagram Stefano Sala ha pubblicato una foto che lo ritrae in compagnia di una showgirl ed ex modella. La donna in questione non è la sua attuale fidanzata Dasha Dereviankina, nè la sua ‘amica’ Benedetta Mazza, conosciuta durante la terza edizione Vip del Grande Fratello. Lo scatto fa riferimento ad una campagna pubblicitaria che il bel modello comasco ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza iniziano insieme il nuovo anno : Stefano Sala e Benedetta Mazza dalla fine del Grande Fratello Vip sono praticamente inseparabili. Il modello dagli occhi di ghiaccio, divide ancora il suo tempo tra l'ex fidanzata Dasha e Benedetta, in quanto ancora non ha preso una decisione riguardante il rapporto con la modella ucraina. Difatti dopo aver visto Dasha a Natale, Stefano ha deciso di trascorrere il Capodanno sulla neve in compagnia di Benedetta, Tommaso Zorzi e Roberta ...

Stefano Sala difende Benedetta Mazza dopo le accuse e gli insulti : Benedetta Mazza demolita sui social: Stefano Sala prende le sue difese Nessuno è escluso dalla critiche nel mondo del web, in particolare in quello dei social, nemmeno una semplice e tranquilla ragazza come Benedetta Mazza, una delle concorrenti più amate e apprezzate della terza edizione della versione Vip del Grande Fratello di Ilary Blasi. La showgirl continua a ricevere pesanti accuse e nelle ultime ore ha perso anche la pazienza, ...

Benedetta Mazza criticata sui social : Stefano Sala interviene per difenderla : Benedetta Mazza e Stefano Sala sempre più uniti fuori dal Gf Vip: nessun allontanamento dopo il reality Il rapporto di amicizia nato all’interno del Grande Fratello Vip tra Stefano Sala e Benedetta Mazza non ha certo subito una battuta d’arresto fuori dalla Casa. I due continuano a vedersi e a frequentarsi dopo il reality, mantenendo […] L'articolo Benedetta Mazza criticata sui social: Stefano Sala interviene per difenderla ...

Stefano Sala e Benedetta Mazza fanno un annuncio importante per il 2019 : Stefano Sala entusiasta per un progetto con Benedetta Mazza Stefano Sala e Benedetta Mazza non stanno insieme ma non perdono occasione per vedersi. I due ragazzi, che hanno fatto sognare gran parte dei telespettatori della terza edizione del Grande Fratello Vip, continuano a coltivare quella che ancora definiscono ‘amicizia’ e hanno deciso di mettere in piedi un progetto musicale insieme, già svelato qualche giorno fa. Sono state ...