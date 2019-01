Bari | maltrattamenti su bimbi autistici e disabili | arrestate quattro educatrici

Blastingnews

(Di sabato 12 gennaio 2019) Un'altra triste vicenda diin un istituto per minori arriva dalla provincia di, già colpita da episodi simili negli scorsi mesi, quando gli inquirenti sgominarono altre violenze in una scuola materna di Capurso, sempre nel barese. Questa volta gli episodi sono avvenuti in un centro di riabilitazione per bambini. Le indagini, affidate ai Carabinieri della compagnia di Triggiano, hanno portato alla luce una situazione a dir poco scabrosa. I piccoli infatti sarebbero stati insultati e avrebbero subito anche violenze fisiche dagli stessi educatori finiti al centro dell'indagine.Sarebbero cento gli episodi in un mese E' stato un dipendente dello stesso centro di educazione ad avvertire l'Autorità Giudiziaria che qualcosa non andava per il verso giusto. Preso atto del racconto fornito all'A.G., la Procura della Repubblica del capoluogo pugliese ha ...