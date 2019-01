Bari | bambini autistici maltrattati | ai domiciliari tre educatrici e un’insegnante

Bari - botte e insulti ai bambini autistici nel centro di riabilitazione : arrestate 4 educatrici : Oltre cento episodi di minacce, insulti e violenze fisiche verso nove minorenni, tra i 7 e i 15 anni, tutti affetti da forme di autismo gravi e quindi non in grado di comunicare direttamente i maltrattamenti

'Gli occhiali dI Caterina' - teatro per bambini fra Massafra e Mola di Bari Compagnia Astràgali di Lecce - fra oggi e mercoledì : Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, attività in circa 30 paesi in tutto il mondo. , foto: Marina Colucci,

Bari - la rivolta del cuscus nelle mense scolastiche : I nostri bambini non lo vogliono : cuscus di verdure, hamburger e polpette di legumi, fave e bietole, carote col prezzemolo: sono i cibi maggiormente sgraditi ai piccoli alunni, che a detta delle mamme non gradiscono i cibi distribuiti nelle mense scolastiche di Bari. Le mamme su Facebook hanno dato vita a un acceso dibattito, chiamando in causa il sindaco Antonio Decaro e l'assessora comunale all'Istruzione, Paola Romano, come abbiamo raccontato sulla nostra edizione ...