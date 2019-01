Bari | bambini autistici legati alla sedia con le bocche tappate | le immagini di botte e

ilfattoquotidiano

: Bari, bambini autistici maltrattati: ai domiciliari tre educatrici e un’insegnante. Documentati circa 100 episodi v… - fattoquotidiano : Bari, bambini autistici maltrattati: ai domiciliari tre educatrici e un’insegnante. Documentati circa 100 episodi v… - repubblica : Bari, botte e insulti ai bambini autistici nel centro di riabilitazione: arrestate 4 educatrici [news aggiornata al… - giomo2 : RT @RepubblicaTv: Violenze e insulti contro i bambini autistici: le telecamere incastrano 4 educatrici a Bari -

(Di sabato 12 gennaio 2019) I carabinieri della Compagnia di Triggiano, in provincia di, hanno arrestato e messo ai domiciliari quattro educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzie affetti da altre disabilità accusate di maltrattamenti nei confronti dei minori loro affidati. Le quattro donne hanno tra i 28 e i 42 anni. Sono dipendenti del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro, un centro privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.Come mostra il video, ivenivanoalle sedie con le braccia bloccate dietro la schiena e messi a tacere, anche con fazzoletti in bocca, quando urlavano e piangevano. In un mese di intercettazioni audio-video, da inizio novembre a inizio dicembre 2018, gli inquirenti hanno immortalato episodi dispinti contro il muro o tra il muro e il banco, altricon la testa ...