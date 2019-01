Barbie | la bambola più famosa al mondo interpretata in un film da Margot Argot

I 60 anni di Barbie - la bambola tra le più amate del mondo : Ha cambiato look, si è adattata ai tempi e alle mode, è uscita in molte versioni oltre alla classica bionda e longilinea, e non invecchia mai. Barbie sta per compiere 60 anni e resta una delle bambole più amate dalle bambine di tutto il mondo, se si pensa che ne vengono vendute 58 milioni ogni anno in oltre 150 paesi. Un fenomeno inarrestabile, alla faccia di videogiochi e giocattoli hi-tech. Un brand, quello di Barbie, che non conosce crisi ...