Barbara D' Urso | l' arma di Mediaset per schiacciare la Rai | domenica sera

Barbara D’Urso a processo con l'accusa di diffamazione per un servizio a Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso è stata convocata il prossimo 14 maggio presso il tribunale di Ivrea, accusata di diffamazione insieme a due giornalisti Mediaset Alessandro Cracco e Alessandro Banfi. Il fatto risale al 2016, quando nella sua popolare trasmissione Pomeriggio 5 andò in onda un servizio inerente al delitto di Gloria Rosboch. In questo servizio una donna residente nel Canavese veniva indicata come una delle amanti presunte di Gabriele Defilippi, il ...

Ilary Blasi lascia Mediaset per colpa di Barbara D'Urso? : ... a partire dal prossimo febbraio, di una estensione di 'Domenica live' in prima serata, parlando dei rapporti che la legano ad alcuni colleghi del mondo della televisione, ha dichiarato di essere in ...

Diffamazione - Barbara D'Urso a processo : ANSA, - IVREA, TORINO,, 10 GEN - Barbara D'Urso, a maggio, andrà a processo al tribunale di Ivrea per Diffamazione. Lo ha stabilito il giudice del tribunale eporediese, Angela Rizzo, che ha respinto ...

Barbara D'Urso nega le rivalità con i colleghi : 'Ho buoni rapporti con tutti' : Barbara D'Urso è una tra le conduttrici più amate e criticate di sempre. La padrona di casa di Domenica Live e Pomeriggio 5 ha parlato in un'intervista e ha smentito drasticamente tutti i pettegolezzi sul suo conto, specie in merito alle rivalità con i colleghi: 'Ho buoni rapporti con tutti'. Barbara D'Urso e i rapporti con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo La Dottoressa Giò ha rilasciato un'intervista al settimanale 'TV Sorrisi e Canzoni' in ...

Barbara D'Urso - l'ultimo clamoroso traguardo : festeggia con una foto davvero spinta : l'ultimo traguardo raggiunto da Barbara D'Urso ? Presto detto, su Instagram, dove ha raggiunto la vertiginosa quota di 1,8 milioni di seguaci . E la conduttrice di Mediaset ha voluto ringraziare tutti ...

La Dottoressa Giò - domenica la prima puntata in tv su Canale 5 : con Barbara d'Urso : Dopo la bellezza di 20 anni Barbara d'Urso torna a indossare il camice de "La Dottoressa Giò". La prima serata di domenica 13 gennaio, infatti, a partire alle ore 21:20, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione della Serie Tv che ha come protagonista la nota conduttrice di Pomeriggio 5 e "domenica Live". Dopo aver "colonizzato" la fascia pomeridiana feriale e la seconda parte della domenica, adesso quindi Barbara d'Urso comparirà su ...

Avanti un Altro : Barbara D’Urso annuncia Paolo Bonolis e si scusa : Barbara D’Urso lancia Avanti un Altro di Bonolis e fa una confessione Ha mantenuto la promessa: Barbara D’Urso ha annunciato Avanti un Altro. Alla fine della puntata di martedì 8 gennaio di Pomeriggio 5, la conduttrice ha rimediato alla svista di ieri, annunciando il game show di Paolo Bonolis, che da lunedì 7 gennaio è tornato ad occupare il preserale di Canale 5 al posto di The Wall con Gerry Scotti. La D’Urso ha chiesto ...