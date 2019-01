Bambini autistici e disabili maltrattati - arrestate quattro educatrici. Cento episodi documentati : I carabinieri di Triggiano, in provincia di Bari, in Puglia, hanno arrestato quattro educatrici del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro. Si tratta di G.M., 42 anni, L.R., 29, S.R., 42 e L.L, 28. Le educatrici, che occupano di percorsi rieducativi e riabilitativi per Bambini autistici e con altre disabilità mentali, sono responsabili di aver maltrattato i minori a loro affidati. Le indagini sono ...