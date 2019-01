Bambini autistici e disabili maltrattati | arrestate quattro educatrici Cento episodi

Bari - Bambini autistici legati alla sedia con le bocche tappate : le immagini di botte e insulti in un centro di riabilitazione : I carabinieri della Compagnia di Triggiano, in provincia di Bari, hanno arrestato e messo ai domiciliari quattro educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici e affetti da altre disabilità accusate di maltrattamenti nei confronti dei minori loro affidati. Le quattro donne hanno tra i 28 e i 42 anni. Sono dipendenti del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro, un centro privato ...