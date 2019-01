Ascolti TV | Venerdì 11 gennaio 2019. Parità perfetta tra Superbrain e Chi vuol essere Milionario (13.8%) : Paola Perego e Francesco Paolantoni Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.971.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.640.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di 1.240.000 spettatori (6%). Su ...

Ascolti TV | Venerdì 4 gennaio 2019. Wine to Love (16.4%) meglio di Zootropolis (11.5%) : Zootropolis Su Rai1 Wine to Love – I Colori dell’Amore ha conquistato 3.828.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 Zootropolis ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 5.28% di share nel primo episodio, 1.998.000 (8.37%) nel secondo e 1.855.000 (9.13%) nel terzo. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha ...

Ascolti TV | Venerdì 4 gennaio 2019. Wine to Love 16.4% - Zootropolis 11.5% : Zootropolis Su Rai1 Wine to Love – I Colori dell’Amore ha conquistato 3.828.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale 5 Zootropolis ha raccolto davanti al video 2.423.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.338.000 spettatori pari al 5.28% di share nel primo episodio, 1.998.000 (8.37%) nel secondo e 1.855.000 (%) nel terzo. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha ...

Ascolti TV | Venerdì 28 dicembre 2018. Mary Poppins 22.2% - Chi vuol esser Milionario? 16.3% - The Good Doctor 7.3% : Mary Poppins - Dick van Dyke e Julie Andrews Su Rai1 Mary Poppins ha conquistato 4.753.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser Milionario? ha raccolto davanti al video 3.510.000 spettatori pari al 16.3% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.681.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Il cavaliere Oscuro ha catturato l’attenzione di 1.039.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ...

Ascolti TV | Venerdì 21 dicembre 2018. Vince il Milionario (17.5%) - flop Sanremo Giovani (11.5%) : Sanremo Giovani Nella serata di ieri, Venerdì 21 dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.35 alle 0.32 – l’ultimo appuntamento con Sanremo Giovani, con Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, ha conquistato 2.046.000 spettatori pari all’11.49% di share (presentazione di 4 minuti: 2.972.000 – 12.83%). Nel dettaglio la manifestazione ha ottenuto l’8.66% nel target commerciale 15-64, l’8.83% sui 15-34 e il 15.18% sugli over ...