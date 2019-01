Ascolti tv | SuperBrain vince di misura su Chi vuol essere milionario

Ascolti Tv 11 gennaio : Superbrain batte il Milionario - record per Italia's Got Talent : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti Tv. La giornata di ieri, venerdì 11 gennaio , è stata caratterizzata da un prime-time piuttosto variegato, con una serie di programmi interessanti che la televisione generalista ha proposto al suo pubblico. Su Raiuno c'è stato il ritorno di " Superbrain ", il varietà condotto da Paola Perego, mentre su Canale 5 sono state trasmesse le nuove puntate di "Chi vuol essere Milionario ?", e su Tv8 ha ...

Ascolti TV | Venerdì 11 gennaio 2019. Parità perfetta tra Superbrain e Chi vuol essere Milionario (13.8%). The Good Doctor 7.2% - Italia’s Got Talent al 6.7% : Paola Perego e Francesco Paolantoni Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.971.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.640.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di 1.240.000 spettatori (6%). Su ...