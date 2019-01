Ascolti Tv 11 gennaio | Superbrain batte il Milionario | record per Italia' s Got Talent

Ascolti tv venerdì 11 gennaio - com’è andata la sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : I dati Auditel di ieri per Superbrain e Il Milionario Paola Perego e Gerry Scotti sono i protagonisti della sfida agli Ascolti di venerdì 11 gennaio 2019. Ieri su Rai 1 Paola Perego è infatti tornata in onda in prima serata con Superbrain – Le supermenti. La prima puntata della nuova edizione del programma, che […] L'articolo Ascolti tv venerdì 11 gennaio, com’è andata la sfida Paola Perego vs Gerry Scotti proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Venerdì 11 gennaio 2019. Parità perfetta tra Superbrain e Chi vuol essere Milionario (13.8%). The Good Doctor 7.2% - Italia’s Got Talent al 6.7% : Paola Perego e Francesco Paolantoni Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.971.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.640.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di 1.240.000 spettatori (6%). Su ...

Ascolti TV | Venerdì 11 gennaio 2019. Parità perfetta tra Superbrain e Chi vuol essere Milionario (13.8%) : Paola Perego e Francesco Paolantoni Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 3.013.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.971.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.640.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di 1.240.000 spettatori (6%). Su ...

Ascolti tv venerdì 11 gennaio 2019 : Debutta Superbrain su Rai 1, torna Chi vuole essere milionario su Canale 5 e riparte Propaganda Live su La7. Prime Time Su Rai 1 SuperBrain - Le supermenti, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film Tutto quello che vuoi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario ha registrato ...

Ascolti TV | Venerdì 11 gennaio 2019 : Paola Perego e Francesco Paolantoni Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Batman vs Superman: Dawn of Justice ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Tutto quello che Vuoi ha ...

Ascolti Tv 10 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti garanzia di successo. Salvini fa volare Vespa e vince la sfida indiretta con il premier Conte : Ascolti Tv di giovedì 10 gennaio 2019 . È sempre la fiction di Raiuno a dominare il campo. Che Dio Ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci ha conquistato oltre 6,2 milioni di media spettatori, pari al 26,4% ...

Ascolti tv giovedì 10 gennaio : ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 : Partenza alla grande ieri per la serie con Elena Sofia Ricci I protagonisti della sfida agli Ascolti di giovedì 10 gennaio 2019. Ieri sera la prima serata di Rai1 ha ospitato l’atteso ritorno della serie Che Dio ci aiuti 5. La prima puntata della nuova stagione della fortunata fiction targata Rai è stata seguita da […] L'articolo Ascolti tv giovedì 10 gennaio: ecco come è andato il ritorno di Che Dio ci aiuti 5 proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Giovedì 10 gennaio 2019. Che Dio ci Aiuti riparte dal 26.4% - American Sniper 10.1% : Che Dio ci Aiuti 5 - Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci Su Rai1 Che Dio ci Aiuti 5 ha conquistato 6.112.000 spettatori pari al 26.4% di share. Su Canale 5 American Sniper ha raccolto davanti al video 2.047.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Ghostbusters ha interessato 1.096.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 1.032.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Lettere da Berlino ha ...

Ascolti tv giovedì 10 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Ghostbusters ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Lettere da Berlino ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film American Sniper ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Mai dire talk ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 ...

Ascolti Tv 9 gennaio 2019 - la prima serata sorride a Rai1. In crescita Bonolis e Chiambretti. Al mattino vola la Daniele : Ascolti Tv di mercoledì 9 gennaio 2019 . Su Rai1 Purché Finisca Bene - L'Amore, il Sole e le altre Stelle è stato visto da una media di oltre 4 milioni e mezzo di spettatori, pari al 19,7% di share. ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019. L’Amore - il sole e le Altre Stelle 19.7% - Lion 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.7%. La Vita in Diretta (12.3%-13.2%) umiliata da Geo (14.7%) : Purchè Finisca Bene - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il sole e le Altre Stelle ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada verso casa ha raccolto davanti al video 2.465.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Martedì 8 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 22% - Titanic 10.4% : La Compagnia del Cigno - Ario Sgroi e Fotinì Peluso Su Rai1 La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.383.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Titanic ha raccolto davanti al video 2.526.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.417.000 spettatori pari al 6% di share. Su Italia 1 Mechanic: Resurrection ha catturato l’attenzione di 2.135.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv mercoledì 9 gennaio : bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1 : Ancora un successo ieri per la fiction targata Rai Gli Ascolti dei programmi andati in onda in prima serata ieri, mercoledì 9 gennaio 2019. Ancora un successo per Rai1 che con la film-tv L’amore, il sole e le altre stelle ha conquistato il pubblico italiano. Il secondo capitolo della nuova stagione del ciclo Purchè finisca bene […] L'articolo Ascolti tv mercoledì 9 gennaio: bene il film tv con Vanessa Incontrada su Rai1 proviene da ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 gennaio 2019. L’Amore - il sole e le Altre Stelle 19.7% - Lion 11.8% - Chi l’ha Visto? 10.7% : Purchè Finisca Bene - Vanessa Incontrada Su Rai1 Purché Finisca Bene – L’Amore, il sole e le Altre Stelle ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 Lion – La Strada verso casa ha raccolto davanti al video 2.465.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Gods of Egypt ha interessato 1.314.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha catturato l’attenzione di ...