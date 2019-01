Art City Bologna | dal 1 al 4 febbraio mostre | cinema | arte | installazioni e sabato la

Il Manchester City porta la tecnologia SAP dentro la pArtita : Con SAP Challenger Insights, allenatori e analisti possono utilizzare la soluzione più adatta per informare i giocatori quando i sostituti si uniscono all'azione. L'articolo Il Manchester City porta la tecnologia SAP dentro la partita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L’incredibile pArtita NBA tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder : Si è giocata stanotte ed è finita dopo due tempi supplementari con notevoli record personali e numeri che non si vedevano da anni

Inter - se pArte Miranda c'è già il sostituto : Mangala dal Manchester City : L' Inter sta già lavorando per pianificare il futuro e ha già, quasi, messo a segno un grande colpo di mercato con l'ingaggio a parametro zero del forte centrale uruguaiano dell'Atletico Madrid Diego ...

Video/ Manchester City Liverpool - 2-1 - : highlights e gol della pArtita - Premier league - : Video Manchester City Liverpool , risultato finale 2-1, : highlights e gol del match, disputato all'Eihd stadium e valido per il 21turno di Premier league.

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le pArtite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...

Manchester City-Liverpool - la conferenza di Klopp : “pArtita durissima - Guardiola però ha mentito su di noi” : Il manager tedesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Manchester City e Liverpool “Loro sono molto forti e hanno un manager eccezionale, credo sia una delle partite più dure da giocare in assoluto, dobbiamo essere coraggiosi, mettere in campo una gran voglia contro un avversario che per me è il migliore al mondo“. AFP/LaPresse Lo dice l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia del ...

Sci alpino – City Event di Oslo : Curtoni eliminata ai quArti - trionfa la slovacca Vlhova. Tra gli uomini sorride Schwarz : Curtoni fuori nei quarti di finale del City Event di Oslo, Vlhova batte ancora Shiffrin. Fra gli uomini si impone Schwarz, out nei quarti Hirscher Continua la serie positiva di Petra Vlhova. La slovacca, che a Semmering nei giorni scorsi aveva sconfitto Mikaela Shiffrin in gigante prima di essere battuta in slalom, ha nuovamente superato la dominatrice della stagione nel City Event disputato sulla collina di Holmenkollen, alle porte di ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Marco Schwarz conquista la prima vittoria - Marcel Hirscher fuori ai quArti : Il City Event di Oslo ha regalato la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino all’austriaco Marco Schwarz. Il 23enne di Radenthein, reduce dal secondo posto nello slalom di Madonna di Campiglio, si è imposto nel parallelo che ha aperto il 2019 superando in una finale a sorpresa il britannico Dave Ryding, al secondo podio della vita dopo la piazza d’onore a Kitzbuehel 2017. Terza posizione per lo ...

Sci alpino - City Event Oslo 2019 : Petra Vlhova batte Mikaela Shiffrin in un’avvincente finale. Irene Curtoni out ai quArti : Nel City Event femminile di Oslo, prima gara del 2019 per la Coppa del Mondo di sci alpino, è andata in scena la finale più attesa tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova: al termine delle due manche si è imposta la slovacca con 39 centesimi di vantaggio sull’americana. Vlhova, alla sesta affermazione della carriera, la prima di sempre in un parallelo, ha sfruttato al meglio una maggiore potenza fisica rispetto all’avversaria che le ha ...

Diretta/ City Event 2019 Slalom parallelo - streaming video : Shiffrin e Curtoni ai quArti di finale! : Diretta City Event 2019, streaming video Rai: a Oslo si corre lo Slalom parallelo maschile e femminile che inaugura il nuovo anno solare.

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : la stArtlist e l’elenco completo dei pArtecipanti. Solo Irene Curtoni al via per l’Italia : Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si apre ad Oslo con il City Event. Si tratta di uno slalom parallelo su un tracciato di gara che sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format un atleta gareggerà sul tracciato rosso, l’altro su quello blu in un tabellone di tipo tennistico ad eliminazione. A gareggiare, sia al maschile sia al femminile, saranno i migliori 12 della classifica mondiale di ...

Sci alpino - Irene Curtoni unica azzurra nel city event di Oslo in programma mArtedì 1 gennaio : Irene Curtoni in gara per l’Italia nel city event di Oslo di martedì 1 gennaio sulla celebre collina di Holmenkollen Ci sarà solamente Irene Curtoni a rappresentare l’Italia nel city event di Oslo di martedì 1 gennaio che aprirà le gare di Coppa del mondo del 2019. La valtellinese dell’Esercito fa parte delle prime dodici atleti della World Cup Start list di slalom che hanno diritto di partecipare alla competizione in ...

Sci alpino - quandi ripArte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...

Barcellona - congresso SmArt City : Seat svela in casa la sua tecnologia : Perché più è rapido il passaggio di informazioni, più sono rapide e semplici le soluzioni per il mondo automotive. Il progetto 5G di Seat ha coinvolto un partner importante come Telefonica. Di fatto, ...