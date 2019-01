Arriva Mookkie | la ciotola intelligente che riconosce il gatto

ilfogliettone

(Di sabato 12 gennaio 2019) Unacapace dire l'animale domestico a cui appartiene. Si chiamaed è uno dei prodotti presentato con grande successo al Ces di Las Vegas da Volta, azienda italiana che si occupa di intelligenza artificiale e che la applica ad oggetti comuni trasformandoli e rendendoli più efficienti. Silvio Revello, fondatore di Volta."Qui al Ces ci hanno premiati per una, lariesce are il muso dele sblocca il cibo solo per l'animale domestico autorizzato, funziona anche per i cani. l'idea è evitare che altri animali accedano alla risorsa alimentare. Se decido di alimentare gli animali all'esterno ildel vicino o procioni, volpi, uccelli non possono mangiare dalladel, se la utilizzo internamente solo unpuò mangiare dalla, cani o altri gatti non hanno accesso e questo dà un grande ...