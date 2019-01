Anticipazioni Uomini e donne | oggi possibile scelta a sorpresa | l' annuncio di Raffaella

Uomini e donne Anticipazioni : Andrea Cerioli elimina Federica e poi la riprende : La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 11 gennaio su Canale 5 ha concesso ampio spazio al trono di Andrea Cerioli, alle prese con le corteggiatrici Arianna e Federica. L'incontro con quest'ultima, avvenuto nel parcheggio degli studi di Cinecittà, si è trasformato in un dialogo acceso: lui ha rimproverato la corteggiatrice per il suo nervosismo e la sua espressione arrabbiata, mentre lei ha dichiarato di essere fatta così. Il tono delle voci ...

Anticipazioni Uomini e donne - la Mennoia su Instagram : 'Non sarà uno scherzo' : La prima parte della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne si sta per concludere e le scelte dei vari tronisti appaiono, puntata dopo puntata, sempre più vicine. Nonostante la confusione che continuano a mostrare con rispettivi corteggiatori e corteggiatrici, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi hanno ormai limitato il campo a pochi spasimanti, alcuni dei quali sembrano essere in pole position rispetto agli ...

Uomini e Donne - trono classico : MARIA DE FILIPPI rimprovera LUIGI [Anticipazioni] : In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, MARIA De FILIPPI ha rimproverato aspramente LUIGI Mastroianni. La conduttrice infatti, al termine di un litigio tra il siciliano e Giorgia, ha preso le difese della corteggiatrice criticando l’atteggiamento assunto dal tronista. Andiamo dunque con ordine per capire che cosa è effettivamente successo… La discussione è iniziata subito dopo la visione dell’esterna ...

Anticipazioni Uomini e Donne : strano post di Antonio - la Langella potrebbe scegliere : Tiene ancora banco il trono di Teresa Langella a Uomini e Donne. Dalle Anticipazioni emerge che la napoletana potrebbe essere davvero vicina ad una scelta. Intanto sui social i corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso sembrano inviare messaggi in codice alla bella tronista. Secondo i bookmakers sarà proprio uno dei due giovani il prescelto della partenopea, anche se il corteggiatore Kevin rimane in lizza. L'attesa per le puntate serali ...

Anticipazioni Uomini e Donne - trono Classico della prossima settimana : Luigi bacia Giorgia : Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al trono Classico di Uomini e Donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo ...

Anticipazioni Uomini e donne - il ritorno di Andrea Dal Corso che spiazza Teresa : Colpo di scena nel Corso dell'ultima puntata di Uomini e donne trono classico trasmessa questo pomeriggio su Canale 5. Il pubblico da casa, infatti, ha avuto modo di vedere che la bella tronista partenopea Teresa Langella ha scelto di eliminare definitivamente il corteggiatore Andrea Dal Corso, lasciando tutti senza parole in studio. Lo stesso Andrea, nel momento in cui ha appreso la decisione della tronista, non ha saputo trattenere le lacrime. ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 5 curiosità sulle prossime puntate : Le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne ci consegnano 5 curiosità imperdibili per chi ama il popolarissimo dating show di Canale 5, condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi.

Uomini E donne : oggi in onda il trono classico - leggi le Anticipazioni! Caos : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : oggi Uomini e donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, Caos in studio oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del trono classico di Uomini e donne. Maria De Filippi... L'articolo Uomini E donne: oggi in onda il trono classico,leggi le anticipazioni! Caos: Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella non si fida di Andrew e gli dice addio : Il Trono Classico di Uomini e donne torna finalmente su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. Le prime tre puntate della settimana sono state dedicate al Trono Over, con ampio spazio riservato al ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, ma da questo pomeriggio rivedremo Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli nella ricerca dell'anima gemella. C'è grande attesa di scoprire se ...