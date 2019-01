Anticipazioni U&D | Andrea ha scelto Arianna | Teresa bacia Dal Corso

Anticipazioni U&D del 12/01 : Andrea Cerioli sceglie Arianna : Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, dove uno dei tronisti presenti in studio ha stupito tutti scegliendo all'improvviso una delle sue corteggiatrici. Stiamo parlando di Andrea Cerioli, che nel pomeriggio ha deciso di lasciare il people show con Arianna Cirrincione. L'ex tentatore lascia lo studio con Arianna Nel dettaglio vi segnaliamo che poche ore fa nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e ...

Anticipazioni U&D : Andrea Cerioli e la Cirrincione sono una nuova coppia : È Arianna Cirrincione la ragazza che Andrea Cerioli ha scelto senza preavviso. Le primissime Anticipazioni che stanno trapelando in questi minuti sulla puntata di Uomini e Donne che si è registrata oggi a Cinecittà, fanno sapere che il tronista ha preferito la timida corteggiatrice alla più estroversa Federica. Andando contro ogni previsione e contro la scadenza che la redazione gli aveva "imposto", dunque, il bel bolognese ha deciso di fare una ...

Anticipazioni U&D oggi 10 gennaio : l'addio di Teresa ad Andrea che scoppia in lacrime : oggi, giovedì 10 gennaio, ritorna su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi e in programma c'è un nuovo appuntamento con il trono classico. Dopo la sosta per il periodo natalizio, la trasmissione sentimentale è tornata in onda con le nuove puntate del trono over e quelle del trono classico. oggi, così come svelato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset, verrà trasmesso il primo appuntamento di questo ...

Anticipazioni U&D : Angela in lacrime dopo lite con Sperti e Cipollari : La nuova registrazione del trono over di Uomini e donne avvenuta lo scorso venerdì, ci svela che anche nel nuovo anno ci saranno molti colpi di scena riguardanti i protagonisti del dating-show di Maria De Filippi. In attesa del ritorno in onda della trasmissione nel pomeriggio di Canale 5 previsto per lunedì 7 gennaio, le Anticipazioni sulle nuove registrazioni ci svelano che Gemma è di nuovo alle prese con vecchi problemi. Oltre alle ...

Anticipazioni U&D del 7 gennaio : Gemma ci riprova con il suo ex - Barbara infuriata (Video) : Sta per tornare in onda su Canale 5 l'appuntamento con Uomini e Donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo la lunga pausa per il periodo natalizio, ecco che il dating show di Canale 5 riaprirà nuovamente i battenti a partire da lunedì 7 gennaio 2019, come sempre alle ore 14.45. E in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione sono state diramate le prime Anticipazioni su ...

Anticipazioni U&D - Maria presa in giro : Armando confessa che vedeva di nascosto Noel : Lunedì 7 gennaio tornerà in onda Uomini e Donne con il consueto appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Nel corso di questi giorni di festa, però, la redazione del programma è costantemente all'opera per registrare le puntate da mandare in onda la prossima settimana. Ieri, venerdì 4 gennaio, sono state effettuate le registrazioni di una puntata del trono over e, stando a quelle che sono le Anticipazioni in merito, è accaduto un fatto assolutamente ...

Anticipazioni U&D - puntata del 7 gennaio : Gems ritrova Rocco e nuova lite con la Cipollari : Dopo la lunga pausa natalizia, torna lunedì 7 gennaio 2019 sugli schermi di canale 5, una nuova puntata del trono over di Uomini e donne che, come ci rivelano le Anticipazioni vedrà ancora una volta protagonista la dama storica Gemma Galgani. Le nuove puntate in onda la prossima settimana riguardano le registrazioni avvenute prima della pausa natalizia e vedono un riavvicinamento della dama torinese a Rocco Fredella con tanto di baci ...

Anticipazioni trono over U&D : Gemma e Rocco si lasciano - Pamela piange per Stefano : Venerdì 4 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la sua storia d'amore con Rocco Fredella. Oltre a loro si è parlato anche della frequentazione fra Armando e Noel, della conoscenze fra Pamela e Roberto e del presunto ritiro di Angela. La rabbia di Rocco Nel dettaglio vi segnaliamo che anche la prima registrazione del trono over del ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo mette alla prova le sue corteggiatrici fingendo di scegliere : Giovedì 3 gennaio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, e le Anticipazioni che circolano sul web fanno sapere che è stata una giornata molto movimentata soprattutto per Lorenzo Riccardi. Il tronista, con la complicità della redazione, ha scelto entrambe le sue corteggiatrici: dopo aver ricevuto un "sì" sia da Claudia che da Giulia, il giovane ha comunicato loro che era tutta una farsa per metterle alla ...

Anticipazioni U&D - trono classico : la 'scelta' farlocca di Lorenzo crea il caos : Appuntamento con le Anticipazioni del trono classico di Uomini e donne che riguardano quanto avvenuto nel corso dell'ultima registrazione di giovedì 3 gennaio 2019. Da quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news', nello studio di Maria De Filippi è scoppiato il caos, dopo che Lorenzo Riccardi ha finto una scelta per mettere alla prova le sue corteggiatrici. Peccato che la presa in giro è stata mal digerita da Claudia e Giulia, con la prima che ...

Anticipazioni U&D : Teresa Langella bacia a stampo Antonio e abbraccia Andrea : Giovedì 3 gennaio è stata registrata la prima puntata del 2019 di Uomini e Donne, dove non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena soprattutto nel trono di Teresa Langella. La giovane, infatti, dopo più di 4 mesi di trono sembra essere ben indirizzata verso chi potrebbe essere la sua scelta finale. Al momento, in studio per lei ci sono ancora Antonio Moriconi, Andrea Del Corso e Kevin Basili. Le esterne Nel dettaglio vi segnaliamo ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo sceglie Giulia e Claudia - ma si tratta di una finta scelta : Si è tenuta nel pomeriggio del 3 gennaio una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne, il famoso people show di Maria De Filippi trasmesso sulla rete Mediaset di Canale 5. Questo ultimo appuntamento ha visto protagonista il giovane tronista Lorenzo Riccardi, il quale ha deciso di mettere in scena una finta scelta. Il ragazzo, giunto ad un punto ormai avanzato del suo trono, sembrerebbe essere molto confuso sulla 'prescelta' e per ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo a rischio 'no' - Andrew fa una bella sorpresa a Teresa : Mancano pochi giorni al ritorno in video di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. In attesa di vedere in onda i nuovi appuntamenti, possiamo fornirvi un po' di Anticipazioni su quello che vedremo, dato che alcune puntate sono state già registrate nelle scorse settimane. Vi segnaliamo, sin da subito, che avremo modo di vedere in onda un bel po' di colpi di scena, in particolar modo per Lorenzo Riccardi e ...

Anticipazioni trono classico : U&D sbarca in prima serata per le scelte : Giovedì 27 dicembre 2018 si è svolta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne dove come sempre è successo un po' di tutto. Le Anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' ci rivelano che Andrea Dal Corso è tornato nello studio di U&D per corteggiare Teresa, mentre la conduttrice Maria De Filippi ha annunciato un'importante novità in merito alle scelte dei tronisti che verranno trasmesse in prima serata su Canale ...