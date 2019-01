Anticipazioni Domenica Live | da domani in onda alle 17 20 | la conferma di Barbara D' Urso

DOMENICA LIVE - Anticipazioni e ospiti del 13 gennaio (ore 17 - 20) : Dopo diverse settimane di pausa a cavallo tra il 2018 e il 2019, riprende su Canale 5 DOMENICA LIVE, il settimanale di spettacolo e attualità condotto da Barbara D’Urso. Con il nuovo anno, la trasmissione inizierà alle 17,20 e sarà sempre preceduta dalle soap di daytime (Beautiful, Una vita, Il segreto). Ecco le anticipazioni del primo appuntamento, riportate da un comunicato Mediaset. DOMENICA LIVE, il contenitore condotto da Barbara ...

Anticipazioni Una Vita : oggi non va in onda - doppio episodio domenica 13 gennaio : È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una Vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata ...

Oroscopo Paolo Fox : Anticipazioni previsioni segno per segno domani - domenica 13 gennaio 2019 : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo ...

La dottoressa Giò 2019 - prima puntata domenica 13 gennaio : Anticipazioni : L’attesa è finita: Barbara D’Urso torna con La dottoressa Giò 3 in prima serata su Canale 5 domenica 13 gennaio, a partire dalle 21.25. Va infatti in onda la prima puntata della nuova stagione – la terza – della storica serie Mediaset, ovviamente ancora una volta con Barbarella nei panni della dottoressa Giorgia Basile, la ginecologa più amata della televisione italiana. Al suo fianco c’è l’attore ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019: Brooke (Katherine Kelly Lang) tenta di convincere il detective Sanchez dell’innocenza di Ridge (John McCook). Liam (Scott Clifton) intanto continua ad avere delle visioni (tra cui quella di aver impugnato una pistola) e dice di aver battuto la testa con violenza. A quel punto, Hope (Annika Noelle) ha paura che il ragazzo possa finire in prigione e gli confessa di ...

Anticipazioni Il Segreto da domenica 13 al 18 gennaio : Prudencio dubita di Julieta : Piacevole sorpresa per i telespettatori de Il Segreto che vedranno la telenovela spagnola confermata anche nel palinsesto di questa domenica 13 gennaio. Come già accaduto lo scorso 6 gennaio, Canale 5 ha deciso infatti di coprire lo spazio lasciato libero da domenica Live con le tre serie televisive protagoniste dei pomeriggi feriali. Pertanto andranno nuovamente in onda Beautiful, Una Vita e Il Segreto, che lasceranno poi spazio alla puntata ...

Domenica In/ Anticipazioni : Cristina D'Avena - il Mago Silvan e Lino Banfi tra gli ospiti di Mara Venier : Domenica In, ecco tutte le Anticipazioni e gli ospiti di Mara Venier oggi 6 gennaio 2019, in occasione dell'Epifania in onda su Rai1.

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 6 gennaio 2019: Matias e Marcela sono stati invitati a cena da Isaac e Antolina, ma l’affermazione di quest’ultima stupisce molto i coniugi Castaneda che, una volta tornati a casa, iniziano a mettere in dubbio la sincerità della ragazza… Fernando comincia a stuzzicare Julieta, la quale reagisce manifestando una certa arroganza… Isaac rimprovera Antolina, che però gli tiene ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 612 e 613 di Una VITA di domenica 6 gennaio 2019: Ursula minaccia Blanca di rinchiuderla di nuovo in manicomio. Antoñito arriva in soffitta per stare insieme a Lolita nella notte della maledizione e Le dice di essere disposto a fare un lavoro umile (in calle Acacias) pur di starle accanto. I due dormono insieme e al mattino Lolita è ancora viva! Il piano organizzato da Ursula procede senza intoppi: Samuel sorprende Diego e ...

Domenica Live 2019 : data inizio - nuovo orario e Anticipazioni : Barbara d'urso pronta a tornare il 13 gennaio con le nuove puntate della sua trasmissione pomeridiana. Ecco tutte le novità

Domenica In/ Anticipazioni : Orietta Berti e Katia Ricciarelli ospiti di Mara Venier - ultima puntata dell'anno : Prosegue in "solitaria" la nuova puntata di Domenica In, in onda anche oggi a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai.