Annunciata la data zero del tour di Vasco Rossi con le prenotazioni per il soundcheck

NBA – Buone notizie per gli Warriors : Annunciata la data ufficiale del rientro di DeMarcus Cousins : annunciata ufficialmente la data per il rientro di DeMarcus Cousins: l’ex Pelicans esordirà con i Golden State Warriors il prossimo 18 gennaio I Golden State Warriors sono attualmente secondi nella Western Conference, con un record di 27 vittorie e 14 sconfitte che evidenzia come la squadra della Baia, almeno all’apparenza, abbia mostrato qualche punto debole rispetto agli anni passati. A breve però, ai vari Kevin Durant, Steph ...

Annunciata la data di uscita di Alien : Blackout : Negli ultimi due giorni sono emerse parecchie notizie su Alien: Blackout. Innanzitutto, abbiamo appreso che si tratterà di un survival horror per dispositivi mobile e poi abbiamo avuto l'occasione di vedere il titolo in azione in un trailer.Tuttavia, fino a questo momento, non era stata comunicata la data di lancio. Ebbene, grazie alla segnalazione di VG247, ora sappiamo che Alien: Blackout arriverà il prossimo 24 gennaio.Ma non solo, abbiamo ...

Feudal Alloy : Data di uscita Annunciata per PC e Switch : Attu Games è lieta di annunciare che Feudal Alloy sarà disponibile su Nintendo Switch e Steam a partire dal 17 Gennaio 2019, mentre le versioni PS4 e Xbox One arriveranno prossimamente. Il medioevo di Attu Games arriverà a breve Feudal Alloy è un RPG Metroidvania, nel quale vestiamo i panni di un robot molto particolare, la cui testa è un acquario per pesci. Lo scopo del gioco è quello ...

Annunciata la messa in onda di Grey’s Anatomy 14 su La7 nel 2019 - data e video promo per la stagione degli addii : Dopo una lunga attesa che si è prolungata più del previsto, Grey's Anatomy 14 su La7 ha finalmente una data di inizio e si tratta del 7 gennaio 2019. Prevista inizialmente per lo scorso autunno, la messa in onda in prima visione in chiaro degli episodi della penultima stagione del medical drama di Shonda Rhimes arriva dunque subito dopo la Befana, come sempre con una programmazione di 3 episodi a sera il lunedì su La7. La quattordicesima ...

Annunciata alpha tecnica per The Division 2 - beta imminente con data e dettagli : The Division 2, lo sparatutto online multiplayer in terza persona, avrà una alpha tecnica, Annunciata da Ubisoft oggi. Questa sarà però dedicata a un numero molto piccolo di utenti e per ora sarà disponibile solo per PC, successivamente invece ci sarà una beta più ampia. Quali sono le date di questa tecnical alpha per The Division 2? Il tutto avverrà solo tra qualche giorno: in particolare dal 15 al 18 dicembre e riguarderà però solo coloro che ...

Spider-Man : Annunciata la data di uscita del DLC Silver Lining : Oggi il team di Marvel's Spider-Man ha annunciato che Marvel's Spider-Man: Silver Lining il terzo e ultimo capitolo del DLC Marvel's Spider-Man: La Città che non dorme mai uscirà venerdì 21 dicembre.In Marvel's Spider-Man: Silver Lining farà il suo ritorno Silver Sable, che tenterà di reclamare le tecnologie di Sable International che le sono state sottratte. Con il capo della polizia di New York, Yuri Watanabe, in congedo amministrativo dopo le ...

Annunciata la data di uscita di Kingdom Hearts : VR Experience : Mentre i fan di Kingdom Hearts sono in trepidante attesa dell'arrivo di Kingdom Hearts 3, ecco arrivare un gradito annuncio di Square Enix relativo al titolo pensato per la VR, Kingdom Hearts: VR Experience.Infatti, come segnala Gematsu, è stato confermato che Kingdom Hearts: VR Experience sarà disponibile per PlayStation VR a partire dal prossimo 25 dicembre come download gratuito.VR Experience è un video musicale in realtà virtuale che ...

Spazio : Annunciata la data del lancio di Cheops e di un satellite Cosmo-Skymed - saranno compagni di viaggio : Cheops e uno dei quattro satelliti della costellazione Cosmo-Skymed di seconda generazione, saranno compagni di viaggio per la prima parte della loro missione. Il lancio – si legge nel comunicato Esa – verrà effettuato in un periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2019 dallo Spazioporto europeo di Kourou in Guyana Francese. I due satelliti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – verranno posizionati all’interno del ...

Troye Sivan live in Italia nel 2019 : Annunciata una data a Milano : A marzo! The post Troye Sivan live in Italia nel 2019: annunciata una data a Milano appeared first on News Mtv Italia.

Annunciata la data di uscita di One Piece : World Seeker : Bandai Namco Entertainment Europe ha condiviso oggi un nuovo video di gioco per One Piece: World Seeker, svelando una serie di nuove caratteristiche e annunciando che sarà disponibile dal 15 marzo 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PCl.Oltre a poter attraversare lo sconfinato mondo usando le capacità acrobatiche del frutto Gom Gom di Rufy, sono state presentate le sue due principali modalità di azione (Haki). La prima, la Arm Haki, basata sulla ...

The Blacklist 6 : Annunciata la data della premiere (USA) : The Blacklist 6 ci regala finalmente una conferma sulla data della premiere. Parliamo ovviamente della programmazione USA, mentre dovremo attendere ancora prima di vedere lo show raggiungere il piccolo schermo italiano. Quando andrà in onda The Blacklist 6? La risposta è molto semplice: la data da fissare sul calendario è quella del 4 gennaio 2019. The Blacklist 6 in anteprima con uno speciale di due ore Avremo due tipi di programmazione per The ...