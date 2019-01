Anche Vicenza manifesta pro Tav a Torino

Vicenza - in un ristorante dal 2019 Anche i cani pagheranno il coperto - : La novità verrà introdotta in un locale di Albettone. "Sempre di più i padroni di cani portano il proprio animale domestico con sé - hanno spiegato i ristoratori - e questo implica qualche accortezza ...

Vicenza - in un ristorante dal 2019 Anche i cani pagheranno il coperto : Vicenza, in un ristorante dal 2019 anche i cani pagheranno il coperto La novità verrà introdotta in un locale di Albettone. "Sempre di più i padroni di cani portano il proprio animale domestico con sé - hanno spiegato i ristoratori - e questo implica qualche accortezza in più che di fatto rende l'animale un ...