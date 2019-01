Alessandro Di Battista mina vagante | così ha fregato Di Maio | cosa vuole fare ora

‘Accordi&Disaccordi’ - Alessandro Di Battista su Nove : “Migranti? Lo scontro con l’Europa porterà risultati” : “Alzare il livello dello scontro in Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Migranti? Lo scontro con l’Europa porterà risultati” : “Alzare il livello dello scontro in Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle europee farò solo campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5s alle elezioni politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Alessandro Di Battista : “Giusto che M5S sia leale alla Lega - c’è un contratto di governo” : Per Alessandro Di Battista la riforma della Lettima difesa contiene "robe descritte come drammatiche e delle cose giuste". Poi ha aggiunto: "Per me la cosa migliore oggi da fare è tirar fuori denari per aumentare le assunzioni nelle forze dell'ordine e pagarle anche di più. È la prima cosa che farei"Continua a leggere

Accordi&Disaccordi - esclusiva : Alessandro Di Battista ospite in diretta su Nove venerdì 11 gennaio alle 22.45 : ‘Accordi&Disaccordi’, il talk d’approfondimento condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, torna venerdì 11 gennaio sul Nove di Discovery Italia, alle 22:45, subito dopo ‘Fratelli di Crozza’ con una esclusiva. I due giornalisti avranno come ospite Alessandro Di Battista. L’ex parlamentare pentastellato, chiusi i reportage dall’America centrale, è tornato in Italia per sostenere il movimento guidato da Luigi Di Maio, in ...

Alessandro Di Battista - la ravanata ai gioielli di famiglia : ecco a voi lo statista grillino : Si tratta di un servizio dedicato al leader grillino Alessandro Di Battista e al suo incontro con Carlo Freccero , neo-direttore di Rai 2, alla faccia di una Rai 'senza politica', così come predica ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il patto segreto : far fuori Beppe Grillo e Roberto Fico : Un patto d'acciaio ai vertici del M5s, di cui dà conto in un appassionante retroscena Dagospia. Nel mirino Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, fresco di rientro in Italia: i due infatti si sono incontrati per delineare il ruolo politico che Dibba dovrà coprire nei prossimi mesi. In primis, la su

Alessandro Di Battista - altro che Rai libera : a pranzo con Carlo Freccero : Facce nuove, vecchie abitudini per la Rai del governo del Cambiamento targato Lega-M5s. A pochi giorni dall'insediamento roboante di Carlo Freccero alla direzione di Raidue, il settimanale Chi pubblica le foto di un pranzo privatissimo con il Che Guevara del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Di Ba

Alessandro Di Battista - il 'volontario' : retroscena - ecco come lo vuole usare Di Maio prima del voto : Adesso, dice chi lo conosce bene, la sua attività è quella del volontariato , in giro per il mondo. Per guardare la realtà, non solo quella italiana, a distanza. Tutto questo, ad ogni modo, dopo aver ...

Alessandro Di Battista - il retroscena clamoroso. Congo? No - può ancora entrare nel governo e rovinarci : Riportare in alto l' M5s nei sondaggi, accorciare le distanze sempre più preoccupanti con la Lega . Il compito affidato da Davide Casaleggio a Matteo Salvini è complicato, e Dibba non pare entusiasta. ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il retroscena : "Da oggi due M5s - uno marca Matteo Salvini". È gelo : Non l'avrebbe presa benissimo, Alessandro Di Battista. Il retroscena del Corriere della Sera sull'incontro tra Dibba e Luigi Di Maio in Trentino, per la "farsa sulla neve" grillina, confermano le prime voci: il pasionario M5s, rientrato in Italia per la campagna elettorale delle europee, non sprizze

Parla Milly Carlucci : 'A Ballando con le Stelle vorrei Alessandro Di Battista - Matteo Renzi e Maria De Filippi' ESCLUSIVO : Milly Carlucci non si ferma mai. La conduttrice è già pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle , ricordi chi ha vinto l'ultima? GUARDA , che prenderà il via il 9 marzo su Rai 1. E in ...

Vittorio Feltri devasta Alessandro Di Battista : "Dopo il virus Ebola..." - umiliazione definitiva : Nuova lezione di Vittorio Feltri: come umiliare Alessandro Di Battista. Gira voce che l'ex deputato M5s inventatosi inviato in Centro America, dopo la campagna elettorale per le elezioni europee di maggio, non rimarrà in Italia. Lo stesso Fatto quotidiano che gli paga gli esotici reportage assicura