Aiuti pubblici a Radio Padania - il Pd attacca 'Tagliano i fondi all editoria e stanziano soldi per l emittente della Lega' : Diventa un caso politico la notizia - riportata da Repubblica - dei fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo per Radio Padania, l'emittente del partito di Salvini diventata dal 2016 solo digitale. ...