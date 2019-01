‘Accordi&Disaccordi’ | Alessandro Di Battista su Nove | “Migranti? Lo scontro con

ilfattoquotidiano

: Noi dobbiamo superare le divisioni e trovare una piattaforma comune tra chi vuole sconfiggere Lega e 5S. Non c’è po… - CarloCalenda : Noi dobbiamo superare le divisioni e trovare una piattaforma comune tra chi vuole sconfiggere Lega e 5S. Non c’è po… - matteosalvinimi : Gli accordi prevedevano di trasferire un totale di 270 persone, invece i trasferimenti EFFETTIVI sono stati solo 12… - M5S_Senato : La settimana M5S al Senato in 1 minuto ?? Ratifica di accordi internazionali e di estradizione. Prossimo appuntamen… -

(Di sabato 12 gennaio 2019) “Alzare il livello delloin Europa, pur garantendo qualsiasi forma di salvataggio e di cure per questi disperati, è un modo per ottenere dei risultati alla lunga. Io ricordo nei cinque anni in cui ho fatto il parlamentare decine di migliaia di morti in mare, sono quelli soprattutto da contrastare, decine di migliaia di morti in mare”. Lo ha dichiaratoDi, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi‘, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda suil venerdì alle 22:45.‘Accordi&Disaccordi’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.L'articolo ‘Accordi&Disaccordi’, ...