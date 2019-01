Acca Larentia | giornalista de l’Espresso aggredito | ‘Avanti con informazione’ Damilano

ilfattoquotidiano

: 'In galera chi mena'. L'unico commento che Salvini ha proferito sull'aggressione subita dai giornalisti de l'Espres… - bobogiac : 'In galera chi mena'. L'unico commento che Salvini ha proferito sull'aggressione subita dai giornalisti de l'Espres… - reportrai3 : Il cronista di @espressonline @fede_marconi e il fotografo @Paolo_Marchetti aggrediti da esponenti delle sigle di e… - Agenzia_Italia : Acca Larentia: @espressonline denuncia una violenza neofascista sui cronisti -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Il Nuovo Sacher di Nanni Moretti si è riempito, con persone lasciate fuori dai cancelli, per l’evento della mattina di sabato 12 gennaio “La parola antifascista” organizzato dal settimanale l’Espresso a Roma dopo l’aggressione subita dalFederico Marconi e dal fotografo Paolo Marchetti entrambi al cimitero Verano per la commemorazione dei gruppi neofascisti dei morti di. “Non ci troviamo per parlare del fascismo ma di cosa significa oggi l’impegno antifascista – dice a ilfattoquotidiano.it il direttore de l’Espresso Marco– che è un elemento fondante della nostra Costituzione”. Sul palco, tra gli altri, sono intervenuti i volontari del Baobab, lo storico Guido Crainz, gli studenti del Virgilio, Diego Bianchi, Aboubakar Soumahoro.L'articolode ...