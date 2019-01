Abi | presenta ' Mercato | Europa e libertà' | gli interventi di Carli | 2

Abi : presenta 'Mercato - Europa e libertà' - gli interventi di Carli : ... offrendo al contempo un significativo spaccato della storia della Nazione nel secondo dopoguerra, vista attraverso le lenti della finanza e dell'economia. Il libro raccoglie i 14 interventi ...

LG presenta al CES 2019 un televisore dallo schermo arrotolAbile : Al CES 2019 è andata in scena la presentazione, da parte dall'azienda coreana LG, del Signature OLED TV R, un televisore a 65 pollici che sfrutta il concept, molto in voga da diversi mesi a questa parte, dei pannelli pieghevoli; idea che sembra rappresentare la nuova direzione verso cui navigheranno i dispositivi del futuro, smartphone in testa (con risultati quantomeno discutibili, almeno in queste prime fasi di rodaggio).Riprendendo l'articolo ...

Il M5s ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannAbis : Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero, vicino all'ala "ortodossa" di Roberto Fico, ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e ha annunciato che, data la contrarietà dell'alleato di governo leghista, cercherà voti in Parlamento perché venga approvato. Cosa prevede il testo "Partendo, come base, dal lavoro fatto nella scorsa legislatura ...

Antimafia - il Pd : “Nuovo codice sugli impresentAbili non è una priorità” : Il nuovo codice degli impresentabili della commissione Antimafia non è una priorità. Lo sostiene il capogruppo del Pd a Palazzo San Macuto, Franco Mirabelli. Il senatore si riferisce all’iniziativa della nuova commissione guidata da Nicola Morra che vuole “aggiornare” il codice di autoregolamentazione delle candidature inserendo tutte le condanne per reati contro la pubblica amministazione. “Improvvisamente il presidente ...

Il Milan presenta Paquetà e striglia Higuain. Leonardo : ”Deve prendersi responsAbilità” : "Il gol cambia qualcosa, ma uno deve anche continuare, prendersi le sue responsabilità, per forza". Leonardo Nascimento de Araujo non fa tanti giri di parole quando parla di Gonzalo Higuain a segno prima della sosta mentre impazzano le voci su una sua possibile partenza. "Deve decidere - ha detto Leonardo -. Su cosa? Dico in generale. Ha vissuto un momento un po' così, deve chiuderlo e pedalare". In sostanza, nel giorno in cui presenta Lucas ...

L'Antimafia inasprisce il codice per gli impresentAbili : dentro bancarotta e caporalato : Reati contro la pubblica amministrazione, bancarotta e caporalato: sono queste le condanne in via definitiva che la commissione parlamentare Antimafia intende inserire nel nuovo codice di ...

I carAbinieri forestali : 'Il daino è in buone condizioni. Rappresentava un pericolo per la pubblica incolumità' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO E' un percorso di riabilitazione che attende il daino catturato, nel pomeriggio di oggi, al molo sud di San Benedetto . Ad affermarlo è il vicebrigadiere dei carabinieri ...