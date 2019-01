A Torino 30mila per la Tav | Grillo | opera inutile

Torino : in 30mila per la Tav - anche la LegaGrillo ripete : è un'opera inutile : Nuova manifestazione nel capoluogo piemontese per dire sì alla Tav. Il capogruppo leghista Molinari: "Noi favorevoli alle Grandi Opere". Di Maio: "Non mi scandalizzo per il fatto che si vada in piazza a dire che si era per il Sì" riferendosi a posizioni del Carroccio prima del contratto di governo.

Sì Tav a Torino - 30mila persone in piazza | Il ministro Centinaio : "Per noi si deve fare" | Appendino : "Accolgo le critiche - porte aperte" : Grande folla a Torino per manifestare contro la decisione della maggioranza pentastellata di dire "no" alla Tav. A sostegno del "sì" anche la Lega. Il sindaco tende la mano e dice: "Accolgo le critiche, alcune proposte condivisibili. Parliamone".

