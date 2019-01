World bank, figlia di Trump presidente?

: RT @alexdelprete: Ricordo a tutti che Transparency International sia roba tedesca, gestita da un ex manager della World Bank. I loro dati s… - Gaznevada66 : RT @alexdelprete: Ricordo a tutti che Transparency International sia roba tedesca, gestita da un ex manager della World Bank. I loro dati s… - AndreBellins : RT @alexdelprete: Ricordo a tutti che Transparency International sia roba tedesca, gestita da un ex manager della World Bank. I loro dati s… - alisonmawright : RT @alexdelprete: Ricordo a tutti che Transparency International sia roba tedesca, gestita da un ex manager della World Bank. I loro dati s… -

Ivanka, la-consigliere delUsa, potrebbe assumere la presidenza della Banca Mondiale dal 1° febbraio. Prenderebbe il posto di Jim Yong Kim che si è dimesso a sorpresa il 3 gennaio scorso, oltre 3 anni prima della fine del suo mandato. Lo scrive il Financial Times. Anche Nikki Haley, ex ambasciatrice Usa all'Onu, potrebbe essere in corsa per l'istituto di Washington. Tra gli altri nomi Usa: David Malpass, funzionario del Tesoro Usa e Mark Green, capo dell' Agenzia per lo sviluppo.(Di sabato 12 gennaio 2019)