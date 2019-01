repubblica

: RT @RepubblicaAF: #energitalia Volkswagen lancia Elli: il colosso di Wolfsburg diventa fornitore di energia @andreafrolla @luigi_gia @Loren… - andreafrolla : RT @RepubblicaAF: #energitalia Volkswagen lancia Elli: il colosso di Wolfsburg diventa fornitore di energia @andreafrolla @luigi_gia @Loren… - filippo_geraci : Auto elettriche: Volkswagen lancia prima stazione di ricarica mobile - GreenStyle - luigi_gia : RT @RepubblicaAF: #energitalia Volkswagen lancia Elli: il colosso di Wolfsburg diventa fornitore di energia @andreafrolla @luigi_gia @Loren… -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) 'In qualità di uno dei costruttori di automobili più grandi al mondo, accelereremo il passo per l'impellente transizione alla mobilità elettrica a zero emissioni . Stiamo entrando in una area di ...