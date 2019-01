Vittoria | danni all' agricoltura | chiesto alla Regione riconoscimento di calamità naturale

Gelo e neve a Vittoria : danni ingenti all'agricoltura : Gelo e neve a Vittoria, la Commissione straordinaria chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale per danni all'agricoltura

Danni gelo a Vittoria - i produttori sfiduciati : A Vittoria si cominciano a contare i Danni delle gelate dei giorni scorsi che hanno rovinato le colture. Gli agricoltori però sono molto sfiduciati

Freddo e gelo - danni ingenti all'agricoltura a Vittoria : Il gelo della notte scorsa ha provocato danni irreparabili all'agricoltura ipparina. danni a Vittoria soprattutto a zucchine, peperoni e melanzane.

Biathlon - Dorothea Wierer limita i danni nella sprint di Nove Mesto e guadagna nella generale. Vittoria di Olsbu sulla rientrante Dahlmeier! : Non arriva un altro podio per l’Italia femminile del Biathlon: a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, il meteo ballerino condiziona la sprint. Wierer (nona), Vittozzi (18ma) e Sanfilippo (32ma) commettono due errori a testa e faticano, mentre firma la prima Vittoria in carriera la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, che aveva come miglior performance l’argento olimpico nella sprint a PyeongChang. Seconda la rientrante tedesca Laura ...

