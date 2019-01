Vigili romani buttano nell' immondizia coperte e cartoni dei senzatetto del quartiere San

huffingtonpost

(Di venerdì 11 gennaio 2019), indumenti eusati per proteggersi dal freddo: ecco l'unico riparo notturno che ihanno per affrontare l'inverno e che - dopo la vicenda del vicesindaco leghista di Trieste Paolo Polidori, che aveva buttato ledi clochard - torna a far notizia a Roma. Questa volta a finire nel mirino delle polemiche ci sono icapitolini.A raccontare il fatto su Facebook è Emilia Giorgi, una cittadina delromano San Lorenzo. Tutto è accaduto ieri, 10 gennaio 2019, quando, percorrendo le strade del suo, l'attenzione della donna è stata attirata da un gruppo di agenti della Polizia Locale e di operatori Ama intenti a gettare nel camioncino dell'quello che costituiva un piccolo accampamento di. "Siamo in piena emergenza freddo e a due passi da qui facciamo il bagnoa monnezza!", ha detto Emilia ...