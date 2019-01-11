Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 18.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA E PROSEGUENDO TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 18.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI TRA LA LAURENTINA E L’ARDEATINA PER PROSEGUIRE CON RALLENTAMENTI E CODE FINO ALLA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 17.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA SALARIA PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E SI RALLENTA DI NUOVO ALL’ALTEZZA DELLA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 37+000 E’ STATO RISOLTO, PERMANGONO CODE RESIDUE ANCORA IN SMALTIMENTO TRA L’ARDEATINA E LA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA TIBURTINA SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE UN INCIDENTE CHE COINVOLGE PIU’ VEICOLI AVVENUTO AL KM 37+000 CREA CODE TRA LA RomaNINA E LA TIBURTINA, E’ STATO ISTITUITO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NEI PRESSI DELL’INCIDENTE SI VIAGGIA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA PRESTARE ATTENZIONE IN CARREGGIATA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SULLA A91 Roma FIUMICINO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN IA TIBURTINA SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE Roma TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A91 Roma FIUMICINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE TUSCOLANA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA ED ARDEATINA, PIU AVANTI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE RomaNINA ED ARDEATINA N CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA APPIA E TUSCOLANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE Roma – TERAMO E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E L’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA A91 Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20 | 30
VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20:30 (Di venerdì 11 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN USCITA DA Roma CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI ACILIA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GROTTE CELONI E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERRA’ CHIUSO DALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA ALLE ORE 6 DI DOMANI MATTINA NEL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO. SARANNO DEVIATE LE LINEE 31, 771 E 780. DOMANI 12 GENNAIO ALLE ORE 15.00 ALLO STADIO OLIMPICO SI GIOCHERA’ L’INCONTRO DI CALCIO Lazio NOVARA , PREVISTA UNA PARTICOLARE DISCIPLINA DI TRAFFICO ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20:30: VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 11-01-2019 ore 20:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 19:50… -
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