Vent’anni senza De Andrè | venti frasi di sue canzoni per ricordarlo

(Di venerdì 11 gennaio 2019) La canzone di Marinella, 1962Via del campo, 1967Bocca di Rosa, 1967Si chiamava Gesù, 1967Ballata degli impiccati, 1968La guerra di Piero, 1968Il pescatore, 1968Amore che vieni, amore che vai, 1968Un matto, 1971Smisurata preghiera, 1996La canzone dell’amore perduto, 1975Il suonatore Jones, 1971Amico fragile, 1975Hotel Supramonte, 1981Quello che non ho, 1981Dolcenera, 1996Disamistade, 1996Creuza de ma, 1984La domenica delle salme, 1990Don Raffaè, 1990Ci resta un grande affresco popolato di un’umanità zavorrata di dolore e leggera di poesia, uomini e donne che inciampano tra i pezzi di vita. Li ascoltiamo muoversi nelle suee scopriamo che siamo noi. Ci resta la sua buona novella, chissà se qualcosa l’abbiamo imparato. E viene da pensare a come avrebbe cantato questi anni di migrazioni dolenti e di livore, di anime salve in volo per il mondo.fa, l’11 gennaio ...