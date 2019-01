Venezuela | il giuramento solitario di Maduro Alla cerimonia solo 4 presidenti

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Per la Costituzione, il libertador Simon Bolivar, per Hugo Chavez, ini, Dio onnipotente e per costruire il socialismo del XXI secolo: su questo ha giurato a Caracas Nicolasil 10 gennaio, nell’iniziare il suo secondo contestatissimo mandato come presidente delche durerà fino al 2025. Lasi è svolta in un forte clima di tensione per le critiche formulate nei suoi confronti a livello internazionale, disertata da moltissimi capi di governo che considerano illegittima l’elezione del delfino di Chavez. Anche se nelle scorse elezioni di maggio ha vinto con il 70 per cento dei voti, l’opposizione antichavista non aveva partecipato perché non le riteneva democratiche.Cosìha giurato e ricevuto la fascia presidenziale dal presidente del Tribunale supremo di giustizia (Tsj), Maikel Moreno, davanti ad un pubblico amico guidato...