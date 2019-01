Veicoli commerciali | mercato in calo del 6 | 3% nel 2018 Unrae | servono misure strutturali

Veicoli commerciali - precipitano le vendite nel 2018 : precipitano , nel 2018 , le vendite dei Veicoli commerciali , che chiudono l'anno con una flessione del 6,3% rispetto al 2017 . Lo si apprende in una nota diffusa dall' Unrae , l' Associazione delle ...

Noleggio Veicoli commerciali : i numeri positivi del mercato : Il mercato dell’auto in Italia continua a crescere. Protagonista di questo successo è anche il Noleggio veicoli commerciali. A fotografare la situazione ci ha pensato il 17° rapporto dell’ANIASA, reso disponbiile qualche mese fa. Lo studio in questione, è stato realizzato con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il report prende in considerazione i dati forniti da diverse realtà attive nel comparto del Noleggio a ...

Veicoli commerciali - vendite in aumento in Europa. Male l'Italia : Segno più a ottobre per le vendite di Veicoli commerciali nell'Unione Europea. Secondo i dati forniti dall'associazione europea dei produttori di auto, ACEA,, nel mese in esame le immatricolazioni di ...

Immatricolazioni Ue Veicoli commerciali ottobre +6 - 9% - Italia -13 - 2% : Roma, 22 nov., askanews, - Nuovo rallentamento delle Immatricolazioni di veicoli commerciali nell'Unione europea, al più 6,9 per cento annuo a ottobre, secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei ...

Volkswagen Veicoli commerciali rafforza la partnership con Locauto" : Onnicar invece, già partner del brand nonché società leader nel mondo degli allestimenti in lega di alluminio per Veicoli Commerciali, ha curato gli allestimenti specifici dei mezzi. Per entrambi gli ...